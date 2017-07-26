Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Грозы привели к росту площади природных пожаров на Ямале до 18 тыс. га

Новости Урала
26 июля, 13:25 UTC+3 ТАСС

За сутки площадь увеличилась на 3 тыс. га

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 26 июля. Грозовой фронт стал причиной возникновения новых природных пожаров на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). За сутки их площадь увеличилась с 15 тыс. га до 18 тыс. гектаров, сообщила в среду пресс-служба губернатора Ямала.

"По состоянию на утро 26 июля в целом лесопожарная обстановка в автономном округе оценивается как напряженная, но контролируемая. На территории региона 89 действующих пожаров на площади свыше 18 тыс. гектаров. За сутки ликвидировано 19 пожаров, локализовано четыре", - говорится в сообщении.

В борьбе с пожарами активно участвует авиация: в патрулировании задействовано семь бортов, в тушении - 10 единиц авиатехники, в том числе вертолеты Ми-8 и самолет- амфибия Бе-200 МЧС. По данным властей, за сутки произведено 27 сливов воды общим объемом 62 тонны. Ранее сообщалось, что в Салехарде приземлился самолет Ил-76, который также будет задействован в тушении пожаров.

"За сутки у нас возникло 12 пожаров. Грозовой фронт - причина новых возгораний, но динамика ликвидации пожаров позитивная. Техника МЧС с водосливными устройствами уже начала работать, и мы оперативно определяемся, где наиболее эффективно ее использовать. Приоритеты - населенные пункты и промышленные объекты. Силы и средства есть, работаем оперативно, реагируем на изменяющуюся ситуацию", - цитирует пресс-служба главу Надымского района ЯНАО Леонида Дяченко.

По данным местных властей угрозы жителям Надымского района, где действует 26 очагов пожаров, пока нет. "Прямой угрозы жителям поселков, объектам жизнеобеспечения и экономики территории нет. На случай крайней необходимости подготовлены пункты для временного размещения граждан, сформирован резервный фонд материальных средств", - отметили в пресс-службе.

23 июля в ЯНАО, территория которого полностью отнесена к Арктической зоне РФ, был введен режим ЧС из-за природных пожаров. В регионе вторую неделю стоит жаркая и сухая погода, столбики термометров поднимаются до +28 градусов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лесные пожары в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский концерн "Антонов" ликвидируют в течение двух месяцев
2
Суд Киева обязал СБУ возбудить дело о госизмене Порошенко
3
"Вашингтон - источник опасности": реакция России на новый проект санкций США
4
Кобзона лишили звания почетного гражданина Славянска
5
МЧС Абхазии ищет пропавшего в горах туриста из России
6
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
7
Ли Джэ Чхуль: Южная Корея должна пересмотреть свое отношение к российскому рынку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама