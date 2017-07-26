Грозы привели к росту площади природных пожаров на Ямале до 18 тыс. га

ТАСС, 26 июля. Грозовой фронт стал причиной возникновения новых природных пожаров на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). За сутки их площадь увеличилась с 15 тыс. га до 18 тыс. гектаров, сообщила в среду пресс-служба губернатора Ямала.

"По состоянию на утро 26 июля в целом лесопожарная обстановка в автономном округе оценивается как напряженная, но контролируемая. На территории региона 89 действующих пожаров на площади свыше 18 тыс. гектаров. За сутки ликвидировано 19 пожаров, локализовано четыре", - говорится в сообщении.

В борьбе с пожарами активно участвует авиация: в патрулировании задействовано семь бортов, в тушении - 10 единиц авиатехники, в том числе вертолеты Ми-8 и самолет- амфибия Бе-200 МЧС. По данным властей, за сутки произведено 27 сливов воды общим объемом 62 тонны. Ранее сообщалось, что в Салехарде приземлился самолет Ил-76, который также будет задействован в тушении пожаров.

"За сутки у нас возникло 12 пожаров. Грозовой фронт - причина новых возгораний, но динамика ликвидации пожаров позитивная. Техника МЧС с водосливными устройствами уже начала работать, и мы оперативно определяемся, где наиболее эффективно ее использовать. Приоритеты - населенные пункты и промышленные объекты. Силы и средства есть, работаем оперативно, реагируем на изменяющуюся ситуацию", - цитирует пресс-служба главу Надымского района ЯНАО Леонида Дяченко.

По данным местных властей угрозы жителям Надымского района, где действует 26 очагов пожаров, пока нет. "Прямой угрозы жителям поселков, объектам жизнеобеспечения и экономики территории нет. На случай крайней необходимости подготовлены пункты для временного размещения граждан, сформирован резервный фонд материальных средств", - отметили в пресс-службе.

23 июля в ЯНАО, территория которого полностью отнесена к Арктической зоне РФ, был введен режим ЧС из-за природных пожаров. В регионе вторую неделю стоит жаркая и сухая погода, столбики термометров поднимаются до +28 градусов.