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Призер Олимпиады-2004 Красномовец сняла кандидатуру с выборов свердловского губернатора

Новости Урала
26 июля, 13:46 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, июля. /ТАСС

По словам спортсменки, выдвинутой партией "Патриоты России", она не смогла собрать подписи для прохождения муниципального фильтра

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Олеся Красномовец

Олеся Красномовец

© ТАСС/Григорий Сысоев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2004 года Олеся Красномовец (Форшева), выдвинутая партией "Патриоты России" кандидатом на выборах губернатора Свердловской области, сняла свою кандидатуру. Об этом в среду сообщили в региональном отделении партии.

Срок приема документов от кандидатов истекает 26 июля.

"26 июля Олеся Красномовец направила в избирательную комиссию Свердловской области заявление о снятии своей кандидатуры с выборов на должность главы региона", - говорится в сообщении партии.

По словам Красномовец, она не смогла собрать необходимое количество подписей для прохождения так называемого муниципального фильтра. Ранее сообщалось, что претендентам на участие в выборах главы региона необходимо собрать не менее 126 и не более 132 подписей муниципальных депутатов или избранных глав городов.

"Принимая решение об участии в выборах губернатора я понимала, с какими трудностями мне и моей команде предстоит столкнуться, прежде всего, имея ввиду муниципальный фильтр. Но мы приложили максимум усилий - ездили по области, встречались с депутатами и активными неравнодушными жителями, проводили различные мероприятия <…> В ближайшее время сосредоточусь на развитии общественных проектов в сфере молодежной политики и популяризации спорта", - сообщила Красномовец.

Об участии в выборах губернатора Свердловской области, которые пройдут 10 сентября, заявили 11 человек. Документы и подписи для прохождения муниципального фильтра уже сдали 5 претендентов: депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые").

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