Эксперт: инициатива Минтранса по ручной клади синхронизирует правила авиаперевозок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Предложение Минтранса РФ по вводу ограничений для авиакомпаний на установку минимального веса ручной клади синхронизирует российские правила перевозок с международными. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в среду высказал первый заместитель генерального директора "Уральских авиалиний", коммерческий директор авиакомпании Кирилл Скуратов.

Минтранс предложил запретить авиакомпаниям устанавливать минимальный вес ручной клади менее 5 кг. Новые правила могут вступить в силу уже в ноябре 2017 года.

"Это еще не финальная версия. Аналогичные правила существуют в Европе, других странах и сейчас происходит просто синхронизация с ними", - подчеркнул Скуратов.

Поправки Минтранса в федеральные авиационные правила значительно сокращают перечень бесплатных для провоза предметов, в том числе из перечня исключены мобильные телефоны, книги и ноутбуки. Вместе с тем, как считают в Минтрансе, оптимизация набора ручной клади не исключает из нее привычные вещи для пассажира на борту.

Как пояснили в пресс-службе министерства, "пассажиру не запрещено убирать в ручную кладь: папку для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхнюю одежду, печатные издания для чтения в полете, сотовый телефон, фотоаппарат и видеокамеру, что, по сути, всегда и находится в ручной клади у пассажира".

"Должны быть установлены четкие правила по провозу ручной клади. Минтранс в этом вопросе наводит порядок абсолютно правильно. Конечно, со вступлением новых правил по провозу ручной клади индивидуально мы сможем делать какие-то послабления", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов.

Позиция "Комиавиатранс"

Генеральный директор авиакомпании "Комиавиатранс" Александр Пономарев не исключает возникновения сложностей с внедрением новых правил провоза ручной клади.

"Проблемы, конечно, могут быть. Но наши пассажиры - люди рациональные, они сами решат, что им выгодно, а что нет. Я знаю достаточно много людей, которые какое-то время летали по невозвратным тарифам, желая сэкономить, и в определенных ситуациях проигрывали, а потом вернулись к тем тарифам, которые чуть подороже, но люди страховали себя от каких-то обстоятельств", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

По его словам, авиакомпании предлагают пассажирам возвратные тарифы с широким спектром. "Тут уже каждый пусть сам себе решает, что ему выгодно на каждую ситуацию", - добавил он.