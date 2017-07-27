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Авиация обнаружила новые очаги природных пожаров в пяти районах на Ямале

Новости Урала
27 июля, 9:38 UTC+3 ТАСС

Для тушения возгораний с воздуха сброшено более 800 тонн воды

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ТАСС, 27 июля. Авиация во время патрулирования обнаружила новые очаги природных пожаров в пяти районах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), обследовано более 4,2 тыс. квадратных метров, сообщили в четверг в региональном управлении МЧС России.

"За прошедшие сутки авиацией МЧС России и авиакомпании "Ямал" обследовано более 4, 2 тыс. квадратных километров леса. Обнаружены новые очаги пожаров в пяти районах округа - Пуровском, Надымском, Красноселькупском, Шурышкарском и Тазовском районах", - уточнили в пресс-службе.

26 июля Новости Урала

Два вертолета и новый самолет-амфибия Бе-200 МЧС приступили к тушению пожаров на Ямале

По данным спасателей, авиация сбросила более 800 тонн воды для тушения природных пожаров на Ямале, задействовано 18 единиц авиатехники. "Из 18 воздушных судов работает четыре судна МЧС России: самолет-амфибия Бе-200 ЧС, Ил-76 и два вертолета Ми-8 МТВ. Произведено 166 сливов, сброшено 815 тонн воды", - уточнили в МЧС, добавив, что это был первый день, когда авиация МЧС, перебазированная из Екатеринбурга, Красноярска и Москвы, была задействована в тушении очагов возгорания.

По последним данным, на территории ЯНАО горит более 18 тыс. га леса и тундры. 23 июля в ЯНАО, территория которого полностью отнесена к Арктической зоне РФ, был введен режим ЧС из-за природных пожаров. В регионе вторую неделю стоит жаркая и сухая погода, столбики термометров поднимаются до +28 градусов.

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