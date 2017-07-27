Авиация обнаружила новые очаги природных пожаров в пяти районах на Ямале

ТАСС, 27 июля. Авиация во время патрулирования обнаружила новые очаги природных пожаров в пяти районах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), обследовано более 4,2 тыс. квадратных метров, сообщили в четверг в региональном управлении МЧС России.

"За прошедшие сутки авиацией МЧС России и авиакомпании "Ямал" обследовано более 4, 2 тыс. квадратных километров леса. Обнаружены новые очаги пожаров в пяти районах округа - Пуровском, Надымском, Красноселькупском, Шурышкарском и Тазовском районах", - уточнили в пресс-службе.

По данным спасателей, авиация сбросила более 800 тонн воды для тушения природных пожаров на Ямале, задействовано 18 единиц авиатехники. "Из 18 воздушных судов работает четыре судна МЧС России: самолет-амфибия Бе-200 ЧС, Ил-76 и два вертолета Ми-8 МТВ. Произведено 166 сливов, сброшено 815 тонн воды", - уточнили в МЧС, добавив, что это был первый день, когда авиация МЧС, перебазированная из Екатеринбурга, Красноярска и Москвы, была задействована в тушении очагов возгорания.

По последним данным, на территории ЯНАО горит более 18 тыс. га леса и тундры. 23 июля в ЯНАО, территория которого полностью отнесена к Арктической зоне РФ, был введен режим ЧС из-за природных пожаров. В регионе вторую неделю стоит жаркая и сухая погода, столбики термометров поднимаются до +28 градусов.