Задержан мужчина, напавший на беременную жену в роддоме в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Мужчина, напавший 29 июля на беременную жену в одном из роддомов Екатеринбурга, задержан. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления (СУ) по Свердловской области СК РФ.

"Подозреваемый… задержан сотрудниками полиции по месту жительства, куда он пришел спустя некоторое время. В ближайшее время следователем Следственного комитета с участием задержанного планируется провести комплекс необходимых следственных действий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по уголовному делу уже назначен комплекс необходимых экспертиз, продолжается допрос свидетелей, также в ходе следствия планируется провести судебную психиатрическую экспертизу в отношении задержанного на предмет его вменяемости.

"В ближайшее время следствие СКР намерено предъявить подозреваемому соответствующее обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в следственном управлении.

По данным ведомства, 29 июля в правоохранительные органы Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в помещении родильного отделения одной из больниц местный житель нанес несколько ножевых ранений беременной супруге, после чего скрылся. Благодаря действиям медицинских работников жизнь пострадавшей женщине и ее ребенку удалось спасти. Возбуждено уголовное дело.