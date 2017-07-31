Задержан мужчина, напавший на беременную жену в роддоме в Екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Мужчина, напавший 29 июля на беременную жену в одном из роддомов Екатеринбурга, задержан. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления (СУ) по Свердловской области СК РФ.
"Подозреваемый… задержан сотрудниками полиции по месту жительства, куда он пришел спустя некоторое время. В ближайшее время следователем Следственного комитета с участием задержанного планируется провести комплекс необходимых следственных действий", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что по уголовному делу уже назначен комплекс необходимых экспертиз, продолжается допрос свидетелей, также в ходе следствия планируется провести судебную психиатрическую экспертизу в отношении задержанного на предмет его вменяемости.
"В ближайшее время следствие СКР намерено предъявить подозреваемому соответствующее обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в следственном управлении.
По данным ведомства, 29 июля в правоохранительные органы Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в помещении родильного отделения одной из больниц местный житель нанес несколько ножевых ранений беременной супруге, после чего скрылся. Благодаря действиям медицинских работников жизнь пострадавшей женщине и ее ребенку удалось спасти. Возбуждено уголовное дело.