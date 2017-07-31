Кандидаты на выборы главы Свердловской области не привлекли подписи 700 местных депутатов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Подписи более 700 свердловских депутатов остались неиспользованными кандидатами на участие в выборах губернатора Свердловской области при прохождении муниципального фильтра. Об этом в понедельник сообщил председатель облизбиркома Валерий Чайников на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

"У нас неохваченными остались 619 депутатов городских округов муниципальных районов и 91 депутат сельских и городских поселений, сюда же входят и избранные главы городов", - сказал Чайников.

По его словам, "желающие могли собрать подписи для прохождения муниципального фильтра". "Никто никому не запрещал, и нет ограничения у депутатов в количестве подписей. Есть личное желание либо нежелание конкретного депутата подписывать и поддерживать того или иного кандидата <...> Как бы я ни относился к процедуре поддержки кандидатов в виде подписей муниципальными депутатами, желающие могли их собрать", - отметил Чайников.

Он также негативно оценил призывы бойкотировать выборы. "Явку достаточно сложно просчитать, учитывая, что часть кандидатов призывает к бойкоту выборов, я с этим не согласен, будем применять меры информационного характера <...> Для нас явка важна, в первую очередь, потому что это легитимность избранных органов, доверие к выборам <...> Хотелось бы, чтобы 42%, которые были у нас, мы бы превысили", - уточнил он.

В настоящее время избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала кандидатами в губернаторы депутата Госдумы Игоря Торощина (ЛДПР), депутата городской думы Екатеринбурга Дмитрия Сергина (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутата Заксобрания Свердловской области Дмитрия Ионина ("Справедливая Россия") и управляющего директора "Плюс банка" Алексея Парфенова (КПРФ).

Как сообщалось ранее в понедельник облзбирком отказал мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману ("Яблоко") в регистрации кандидатом на выборах губернатора Свердловской области. Отказ получили еще три претендента на участие в выборах - Виктор Костромин ("Народ против коррупции"), Олег Сотников (Партия ветеранов России) и Олеся Красномовец ("Патриоты России"). По словам Чайникова, эти претенденты не сдали в облизбирком документы для регистрации на выборах.