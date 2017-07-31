Избирком отказал Ройзману в регистрации кандидатом на выборах свердловского губернатора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия приняла решение об отказе в регистрации на выборах губернатора Свердловской области мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману. Об этом в понедельник ТАСС сообщил председатель областного избиркома Валерий Чайников.

"Сегодня состоялось заседание комиссии, на котором было принято решение об отказе в регистрации на выборах губернатора Свердловской области четырем претендентам - Евгению Ройзману ("Яблоко"), Виктору Костромину ("Народ против коррупции"), Олегу Сотникову (Партия ветеранов России) и Олесе Красномовец ("Патриоты России"). Эти претенденты не сдали в облизбирком документы для регистрации на выборах", - сказал Чайников.

Ранее сообщалось, что в четверг, 27 июля, областной избирком направил данным претендентам на пост главы региона извещение об отсутствии документов для регистрации. "Некоторые СМИ ошибочно и преждевременно восприняли эту информацию как официальный отказ облизбиркома в регистрации этих кандидатов. Мы же их на тот момент просто уведомили. На самом деле решение принято сегодня, только сегодня поставлена точка", - пояснил Чайников.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут в единый день голосования, 10 сентября. В настоящее время избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала кандидатами в губернаторы депутата Госдумы Игоря

Торощина (ЛДПР), депутата городской думы Екатеринбурга Дмитрия Сергина (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутата Заксобрания Свердловской области Дмитрия Ионина ("Справедливая Россия") и управляющего директора "Плюс банка" Алексея Парфенова (КПРФ).