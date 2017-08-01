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В Екатеринбурге арестован мужчина, напавший с ножом на беременную жену в роддоме

Новости Урала
1 августа, 16:12 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, августа. /ТАСС

ЧП произошло 29 июля, жизнь пострадавшей женщине и ее ребенку удалось спасти

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© Сергей Шлеюк/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал до 29 сентября мужчину, который 29 июля с ножом напал на беременную супругу в роддоме, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Свердловского областного суда.

"Мужчина арестован на 1 месяц и 30 дней - по 29 сентября", - уточнили в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что 29 июля в правоохранительные органы Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в помещении родильного отделения одной из больниц местный житель нанес несколько ножевых ранений беременной супруге, после чего скрылся. Благодаря действиям медицинских работников жизнь пострадавшей женщине и ее ребенку удалось спасти. Возбуждено уголовное дело.

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