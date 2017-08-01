В Екатеринбурге арестован мужчина, напавший с ножом на беременную жену в роддоме

"Спартак" победил новокузнецкий "Металлург" в Кубке губернатора Нижегородской областиСпорт 1 августа, 17:16
Сотрудники Банка Англии впервые за последние 50 лет начали забастовкуЭкономика и бизнес 1 августа, 17:16
"Ночлежка" проводит акцию по сбору воды для бездомныхСоциальная ответственность 1 августа, 17:10
Алиханов: на территории вокруг стадиона ЧМ-2018 можно дальше развивать КалининградСпорт 1 августа, 17:06
"Швабе" внедряет в производство аддитивные технологииНовости партнеров 1 августа, 17:03
Глава МО Польши обвинил в трагедии поляков Второй мировой войны "немецко-советскую махину"Международная панорама 1 августа, 17:00
Проект по профориентации начал работу в ТомскеСоциальная ответственность 1 августа, 17:00
Агаларов: поле стадиона ЧМ-2018 в Калининграде будет превосходить требования ФИФАСпорт 1 августа, 16:50
Тренер: этап КМ в Москве станет для Efimova Team подготовкой к ЧЕ на короткой водеСпорт 1 августа, 16:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал до 29 сентября мужчину, который 29 июля с ножом напал на беременную супругу в роддоме, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Свердловского областного суда.
"Мужчина арестован на 1 месяц и 30 дней - по 29 сентября", - уточнили в пресс-службе.
Ранее ТАСС сообщал, что 29 июля в правоохранительные органы Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в помещении родильного отделения одной из больниц местный житель нанес несколько ножевых ранений беременной супруге, после чего скрылся. Благодаря действиям медицинских работников жизнь пострадавшей женщине и ее ребенку удалось спасти. Возбуждено уголовное дело.