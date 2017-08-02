"Уралвагонзавод" подаст заявку на получение госгарантий до конца августа

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КИМРЫ /Тверская область/, 2 августа. /ТАСС/. Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) планирует подать заявку на получение государственных гарантий в размере 8 млрд рублей до конца августа. Об этом ТАСС в кулуарах выездной встречи с генеральным директором госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым, которая проходит в среду в Тверской области, сообщил генеральный директор УВЗ Александр Потапов.
"Заявка должна подаваться до конца августа, поэтому мы должны успеть предоставить документы в этот период", - сказал Потапов.
Ранее гендиректор "Уралвагонзавода" на выставке "Иннопром" сообщил ТАСС, что УВЗ планирует в 2017 году получить госгарантии под инвестиционные кредиты на развитие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в размере 8 млрд рублей.
30 декабря 2016 года УВЗ получил государственные гарантии в объеме 25,7 млрд рублей для рефинансирования текущей задолженности по кредитам головного предприятия, а также по кредитам дочерних предприятий - ООО "ЧТЗ-Уралтрак" и АО "Уралтрансмаш".
НПК "Уралвагонзавод" - российская корпорация, которая занимается, в частности, разработкой и производством военной техники, включая танки, самоходные гаубицы, тяжелые огнеметные системы. Президент РФ Владимир Путин 27 декабря 2016 года подписал указ о передаче Ростеху 100% акций "Уралвагонзавода".