Крупный пожар на мебельной фабрике в Челябинске полностью потушен

ЧЕЛЯБИНСК, 7 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Спасатели потушили пожар на площади 800 кв. метров на мебельном производстве в Челябинске, сообщил ТАСС в понедельник сотрудник пресс-центра ГУ МЧС по Челябинской области.

"В 03:05 местного времени (01:05 мск) пожар на частном предприятии по производству мебели в Челябинске ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, благодаря оперативному сосредоточению на месте происшествия подразделений пожарной охраны, профессиональным и слаженным действиям личного состава, удалось не допустить гибели и травматизма людей. В ликвидации пожара были задействованы более 70 человек, в распоряжении которых было 20 единиц техники. Сейчас все обстоятельства и причины произошедшего устанавливают сотрудники пожарного надзора.

Возгорание произошло в воскресенье в 20:52 по местному времени (18:52 мск). Через девять минут первые силы пожарной охраны были на месте вызова, к моменту прибытия сотрудников МЧС горела кровля и материалы для производства мебели. Был объявлен повышенный ранг сложности тушения пожара.