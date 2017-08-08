Омбудсмен опровергла сообщения о "кровавом побоище" в военной части на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова опровергла информацию о "кровавом побоище" в учебной воинской части в городе Елань Свердловской области.

Омбудсмен вместе с председателем Комитета солдатских матерей Свердловской области Мариной Лебедевой посетила воинскую часть, где произошла стычка местных военнослужащих с прибывшими к ним на курсы выживания контрактниками из воинской части, дислоцированной в Республике Тыва.

"Ни о каком "кровавом побоище" с большим числом пострадавших, как все это представили СМИ, и речи нет. У нас была возможность поговорить с каждым контрактником наедине. Пострадал офицер части, на которого во время стычки упал шкаф. Сейчас оценивается тяжесть полученной им травмы", - рассказала журналистам Мерзлякова.

Правозащитники готовят обращения в прокуратуру Центрального военного округа, чтобы она взяла ход следствия под свой контроль. "Это уже девятая рота из Тувы, которая прислана в Еланский гарнизон для прохождения курсов интенсивной подготовки. Ни одного инцидента ранее с военнослужащими из этой части здесь не возникало. Претензий к командованию военной части и к организации военной службы ни у кого из военнослужащих нет", - добавила омбудсмен.

В настоящее время задержан только один подозреваемый. Мерзлякова планирует посетить его в изоляторе и расспросить о случившемся.

Ранее Минобороны опровергло сообщения о поножовщине в учебной части. По данным ведомства, 1 августа между контрактниками из-за бытового конфликта произошла стычка, переросшая в драку. В ходе конфликта несколько военных, включая разнимавшего солдат младшего офицера, получили легкие травмы и ссадины. По данным пресс-службы Центрального военного округа, данные о нетрезвом состоянии участников конфликта и применении ими холодного оружия в ходе проверки не подтвердились.