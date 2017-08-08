Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Омбудсмен опровергла сообщения о "кровавом побоище" в военной части на Урале

Новости Урала
8 августа, 19:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, августа. /ТАСС

В результате стычки военнослужащих в Елани пострадал офицер части, на которого во время стычки упал шкаф, сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова опровергла информацию о "кровавом побоище" в учебной воинской части в городе Елань Свердловской области.

Омбудсмен вместе с председателем Комитета солдатских матерей Свердловской области Мариной Лебедевой посетила воинскую часть, где произошла стычка местных военнослужащих с прибывшими к ним на курсы выживания контрактниками из воинской части, дислоцированной в Республике Тыва.

"Ни о каком "кровавом побоище" с большим числом пострадавших, как все это представили СМИ, и речи нет. У нас была возможность поговорить с каждым контрактником наедине. Пострадал офицер части, на которого во время стычки упал шкаф. Сейчас оценивается тяжесть полученной им травмы", - рассказала журналистам Мерзлякова.

Правозащитники готовят обращения в прокуратуру Центрального военного округа, чтобы она взяла ход следствия под свой контроль. "Это уже девятая рота из Тувы, которая прислана в Еланский гарнизон для прохождения курсов интенсивной подготовки. Ни одного инцидента ранее с военнослужащими из этой части здесь не возникало. Претензий к командованию военной части и к организации военной службы ни у кого из военнослужащих нет", - добавила омбудсмен.

В настоящее время задержан только один подозреваемый. Мерзлякова планирует посетить его в изоляторе и расспросить о случившемся.

Ранее Минобороны опровергло сообщения о поножовщине в учебной части. По данным ведомства, 1 августа между контрактниками из-за бытового конфликта произошла стычка, переросшая в драку. В ходе конфликта несколько военных, включая разнимавшего солдат младшего офицера, получили легкие травмы и ссадины. По данным пресс-службы Центрального военного округа, данные о нетрезвом состоянии участников конфликта и применении ими холодного оружия в ходе проверки не подтвердились.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
11
Сборная Московской области стала чемпионом России по пожарно-спасательному спорту
7
Массовое крещение состоялось на реке Чусовой на Урале
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
НАТО сожалеет, что Путин посетил Абхазию без согласования с Тбилиси
2
Иранский беспилотник помешал истребителю США совершить посадку на авианосец
3
Основатель ВИА "Веселые ребята" Павел Слободкин скончался на 73-м году жизни
4
Трамп назвал злоупотребление опиоидами крупнейшей проблемой США
5
Футболист "Атлетико" Краневиттер перешел в "Зенит"
6
От жары до заморозков: погода в России продолжает устраивать сюрпризы
7
Власти выделят 257 млрд рублей на очистку Волги
Темы дня
Новости партнеров
Реклама