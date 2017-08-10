Пострадавшая в ДТП на Кипре жительница Челябинска нетранспортабельна

ЧЕЛЯБИНСК, 10 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Жительница Челябинска, которую в конце июля на Кипре сбила машина, и которую поручил перевезти в Россию для лечения губернатор Челябинской области Борис Дубровский, находится в нетранспортабельном состоянии. Об этом ТАСС в четверг сообщила сотрудница пресс-службы областного Минздрава.

"Документы для транспортировки пострадавшей в ДТП на Кипре женщины (57-летняя жительница Челябинска - прим. ТАСС) подготовлены все. Но она нетранспортабельна: медики уверены, что в пути ее состояние ухудшится", - сказала собеседница агентства.

Как сообщалось, жительница Челябинска попала в ДТП на Кипре 29 июля. Она переходила дорогу в районе отеля, когда ее сбил автомобиль. В тяжелом состоянии россиянку доставили в больницу. 4 августа губернатор Челябинской области поручил региональному Минздраву транспортировать пострадавшую в Россию и оказать ей всю необходимую помощь.