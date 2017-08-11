На Ямале уволили автоинспектора за видеоролик с пьянством за рулем

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ТАСС, 11 августа. Сотрудник дорожно-патрульной службы (ДПС) МВД России в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), который запечатлен на видеоролике, предположительно, в нетрезвом состоянии за рулем, уволен из полиции, сообщили в пятницу в пресс-службе УМВД России по региону.
"По данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник ДПС ГИБДД ОМВД России по Пуровскому району уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", - сказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что следователи Ямала проводят проверку в связи с публикацией видеоролика, на котором запечатлен полицейский, предположительно, находящийся в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля.
В видеоролике, размещенном в интернете, полицейский на камеру заявляет, что его никто не накажет за пьяную езду на автомобиле, после чего спорит с автором ролика на 300 тыс. рублей, что не получит даже выговора.