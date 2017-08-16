УФАС в Екатеринбурге привлечет экспертов для оценки рекламы с "избитым" актером Нагиевым

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Свердловское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ привлечет экспертов для оценки рекламы, где изображен актер Дмитрий Нагиев с синяками и кровоподтеками. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС сообщил в среду заместитель руководителя УФАС России по Свердловской области Сергей Волков.

"В любом случае всегда оценивается совокупность доказательств. <...> Сейчас проводится открытый опрос на сайте. Также к работе по данному делу будут привлечены специалисты института экспертного совета по рекламе, которые оценят плакаты и сделают свои заключения. После этого будет проводиться коллегиальное заседание, на котором будет принято окончательное решение по превышению предела норм этики", - сказал Волков.

По его словам, все эти этапы должны пройти в течение трех месяцев.

Ранее ТАСС сообщал, что свердловское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения рекламного законодательства в рекламе "Новое радио 90.8 FM". Основанием к возбуждению дела послужило заявление физического лица о наружной рекламе в центре Екатеринбурга с образом актера Дмитрия Нагиева с синяком под глазом и кровоподтеками на лице. По мнению заявителя, такая реклама унижает человеческое достоинство, пугает и оскорбляет, в связи с чем, противоречит требованиям ч. 6 ст. 5 федерального закона "О рекламе", поскольку в ней использован непристойный и оскорбительный образ.