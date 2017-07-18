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УФАС в Екатеринбурге возбудило дело из-за рекламы с "избитым" актером Дмитрием Нагиевым

Новости Урала
18 июля, 12:58 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, июля. /ТАСС

В центре города появилась наружная реклама с образом актера с синяком под глазом и кровоподтеками на лице

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Свердловское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ возбудило дело по признакам нарушения рекламного законодательства из-за плакатов, где изображен актер Дмитрий Нагиев с синяками и кровоподтеками. Основанием стал заявление жителя Екатеринбурга, сообщили во вторник в пресс-службе ведомстве.

"Свердловское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения рекламного законодательства в рекламе "Новое радио 90.8 FM". Основанием к возбуждению дела послужило заявление физического лица о наружной рекламе в центре Екатеринбурга с образом актера Дмитрия Нагиева с синяком под глазом и кровоподтеками на лице. По мнению заявителя, такая реклама унижает человеческое достоинство, пугает и оскорбляет, в связи с чем, противоречит требованиям ч. 6 ст. 5 Федерального закона "О рекламе", поскольку в ней использован непристойный и оскорбительный образ", - уточнили в ведомстве.

Свердловское управление ФАС проводит опрос среди жителей по вопросу данной рекламы, где свои голоса уже отдали почти 1,5 тыс. человек. Большинство, а именно 75%, на данный момент ответили, что данная реклама их не оскорбляет.

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