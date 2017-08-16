Между Минском и Екатеринбургом планируют возобновить прямое авиасообщение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о намерении возобновить прямое авиасообщение между Минском и Екатеринбургом. Об этом он сообщил в среду во время рабочей поездки в столицу Белоруссии.

"Мы со своей стороны готовы сделать для этого (возобновления авиасообщения между Минском и Екатеринбургом - прим. ТАСС) все необходимое, и я дам все соответствующие поручения. Рассчитываю на поддержку белорусских коллег", - сказал Куйвашев на встрече с временным поверенным в делах посольства РФ в Белоруссии Вадимом Гусевым и торговым представителем РФ в Белоруссии Константином Артюшиным. Слова врио губернатора приводит департамент информационной политики Свердловской области.

Куйвашев добавил, что взаимный товарооборот российского региона и Белоруссии в 2016 году составил около $200 млн. За первые пять месяцев 2017 года двусторонняя торговля выросла на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а товарооборот составил $98 млн.

"Республика Беларусь традиционно участвует в выставках "Иннопром" (ежегодно проходит в июле в Екатеринбурге - прим. ТАСС). Созданы площадки для обсуждения совместных проектов в индустрии, сельском хозяйстве, культуре и туризме. Это, в первую очередь, Совет делового сотрудничества, возглавляемый с белорусской стороны вице-премьером Владимиром Семашко", - отметил Куйвашев.