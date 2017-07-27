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Двигатель на метане для "БелАЗа" представят промышленники Урала в Белоруссии

Новости Урала
27 июля, 12:45 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, июля. /ТАСС

Разработка принадлежат екатеринбургскому НПО автоматики

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© Виктор Драчев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Уральские промышленники представят газомоторный двигатель мощностью 630 лошадиных сил и систему беспилотного вождения для карьерных самосвалов "БелАЗ" (производство Белорусского автомобильного завода) в августе. Разработки принадлежат НПО автоматики (Екатеринбург), сообщил в четверг журналистам генеральный директор предприятия Андрей Мисюра.

"Во второй половине августа поедем по белорусским предприятиям, чтобы представить свои разработки и поделиться опытом. У нас уже наметились точки соприкосновения, например, готов опытный образец двигателя для "БелАЗа" мощностью 630 лошадиных сил, который работает на газомоторном топливе", - сказал Мисюра.

По его словам, основное преимущество - это экологически чистое топливо. "Мы не предлагаем ставить двигатели на метане на городской транспорт, потому что заправок пока очень мало, а именно использовать на карьерном транспорте, чтобы установить станцию по заправке метаном на карьере", - отметил он, добавив, что также будут представлены система беспилотного вождения для "БелАЗа" и интеллектуальные технологии для комбайнов.

По данным пресс-службы Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, Белоруссия является одним из основных партнеров региона. По итогам 2016 года Белоруссия заняла 13 место среди более чем 130 стран внешнеэкономических партнеров Свердловской области, взаимный товарооборот составил около $200 млн. Также республика занимает второе место среди торговых партнеров из стран СНГ, в первом квартале этого года двусторонняя торговля выросла на 46%.

Екатеринбургское АО "НПО автоматики" - одно из крупнейших предприятий России по разработке и изготовлению систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности. Обеспечивает полный технологический цикл создания уникальных автоматизированных систем и комплексов управления, широко применяемых в космосе, на море, в нефтегазовой отрасли, металлургии, энергетике, ЖКХ и транспорте. В частности, НПОА производит системы управления для баллистических ракет "Булава" и "Синева", новейшей российской ракеты-носителя "Союз-2" и европейских ракет-носителей.

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