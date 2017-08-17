Специалисты не зафиксировали ущерба экологии от пожара на скважине в ХМАО

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ТАСС, 17 августа. Специалисты не фиксируют экологического ущерба от пожара на Ван-Еганском нефтяном месторождении (АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие", входит в "РН Холдинг", принадлежащий "Роснефти"), сообщил журналистам в четверг руководитель управления Росприроднадзора по ХМАО - Югра Роман Мишенин.
Пожар на одной из кустовых площадок Ван-Еганского месторождения (АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие", входит в "РН Холдинг", принадлежащий "Роснефти") произошел вечером 10 августа. По данным следствия, в ходе буровых работ, которые проводились с нарушением требований охраны труда, произошел неконтролируемый выброс газа из скважины с последующим возгоранием. Пострадали в общей сложности восемь человек, сообщалось, что все они - граждане Украины. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
"В настоящее время проводится административное расследование, мы примерно понимаем, какие вещества выбрасываются в атмосферный воздух. <...> Специалистами ЦЛАТИ (Центра лабораторного анализа и технических измерений - прим. ТАСС) производился отбор проб почвы на предмет превышения радиационного фона, его не установлено. Специалистами "Нижневартовскнефтегеофизика" проводились исследования проб атмосферного воздуха, по предварительным данным, также превышения радиационного фона не установлено. Поэтому какие-либо опасения высказывать, что катастрофа или вред жителям округа, - эти утверждения преждевременны, мягко говоря", - сказал он.
Мишенин добавил, что специалисты Росгидрометцентра также ведут наблюдение за окружающей средой. "На данный момент есть данные по окиси углерода. Превышение в Нижневартовске по нему не установлено", - пояснил глава регионального ведомства.
Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие разрабатывает 11 нефтяных месторождений в ХМАО.