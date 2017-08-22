Двое пассажиров попавшей в ДТП в Челябинске маршрутки находятся в тяжелом состоянии

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Двое из 12 пассажиров, пострадавших во вторник утром в ДТП с маршруткой в Челябинске, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Горздрава Ирина Пономарева.
"В ДТП с маршрутным такси в Челябинске пострадали 12 человек, двое из них от госпитализации отказались. Таким образом, в четыре больницы госпитализированы 10 человек. Двое из них в тяжелом состоянии, восемь - в среднем и легком", - сказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что в Тракторозаводском районе Челябинска 22 августа маршрутное такси № 86 столкнулось с автомобилем Toyota, после чего налетело на бетонное ограждение. Полиция устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.