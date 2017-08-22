Число ДТП вблизи школ в Свердловской области за три года снизилось на 40%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Количество аварий возле школ в Свердловской области за последние три года сократилось на 40% за счет оборудования дорог около образовательных учреждений пешеходными переходами и "лежачими полицейскими". Об этом сообщил во вторник депутат Законодательного собрания региона, координатор в регионе федерального партийного проекта "Единой России" "Безопасные дороги" Альберт Абзалов.

Установка пешеходных переходов возле школ стала обязательной благодаря Росстандарту, который в 2014 году внес изменения в ГОСТ "Технические средства организации дорожного движения". Данный стандарт устанавливает правила применения дорожных знаков, дорожной разметки, дорожных светофоров, а также дорожных ограждений и направляющих устройств на всех улицах и дорогах.

"За счет изменений в ГОСТе, которые вступили в силу в 2014 году, за три года удалось снизить аварийность возле образовательных учреждений на 40%. Сейчас в муниципалитетах Свердловской области идет работа по оборудованию перекрестков возле школ пешеходными переходами, дорожными неровностями ("лежачими полицейскими" - прим. ТАСС). Только в этом году из областного бюджета удалось дополнительно выделить муниципалитетам 321 млн рублей на эти цели", - сказал Абзалов на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС, добавив, что средства получили 62 муниципальных образования.

"Координаторы проекта "Безопасные дороги" проехали порядка 40 муниципальных образований, чтобы убедиться, насколько главы муниципалитетов эффективно расходуют денежные средства, выделенные на обустройство дорог. К сожалению, есть территории, где главы использовали бюджетные средства не по назначению. Это городские округа Верхний Тагил, Туринск, где из выделенных на обустройство дорог 18 млн рублей только по 3 млн рублей был проведен конкурс по целевому назначению данных денежных средств", - сказал Абзалов.

Ранее начальник отделения дорожного надзора управления ГИБДД по региону Дмитрий Кузнецов сообщил ТАСС, что в Свердловской области по маршрутам движения к школам не хватает тротуаров протяженностью 83,5 км, искусственного освещения на протяжении 42 км. Кроме того, 157 пешеходов в районе школ не оборудованы "лежачими полицейскими", требуется 47 км пешеходного ограждения, необходимо установить 1178 светофоров.

"Единая Россия" реализует проект "Безопасные дороги", цель которого - снижение смертности и травматизма в результате ДТП, уменьшение их количества и своевременное оказание помощи пострадавшим в аварии. В рамках проекта единороссы планируют создать на законодательном уровне возможности для внедрения новых методов проектирования, эксплуатации и строительства дорог, развития дорожной инфраструктуры. Также проектом предусмотрено создание необходимой технической и лечебной базы для оказания помощи пострадавшим в ДТП и доставки их в кратчайшие сроки в медицинские учреждения.