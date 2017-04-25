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В Свердловской области стартовал всероссийский проект "Единой России" "Безопасные дороги"

Новости Урала
25 апреля, 14:10 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, апреля. /ТАСС
Его участники заявляют, что изучили в регионе наиболее опасные участки и на основании этого будут строить свои планы на весенне-летнюю кампанию по ремонту
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" приступила к реализации проекта "Безопасные дороги". Он стартовал во вторник в Свердловской области, сообщил журналистам куратор проекта, заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Государственной думы Сергей Бидонько.

"Генсоветом партии было принято решение организовать такой партийный проект как "Безопасные дороги" для того, чтобы совместно с органами исполнительной власти, с региональными отделениями, вместе мониторить ситуацию, смотреть, что здесь можно поправить. Решили начать реализацию проекта со Свердловской области. Мы изучили в регионе наиболее опасные участки и на основании этого уже будем строить свои планы на весенне-летнюю кампанию (ремонта - прим. ТАСС)", - сказал Бидонько.

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По его словам, на различных региональных и муниципальных дорогах Свердловской области есть проблемные участки. "Это Челябинский, Тюменский, Серовский тракт. Участки на этих дорогах требуют или полной замены, или капитального ремонта, то есть ликвидации колейности", - уточнил зампред комитета по транспорту и строительству Госдумы. Он добавил, что аналогичная работа также будет проделана и в других субъектах РФ.

"В прошлом году в ДТП погибло более 20 тыс. россиян, всего было зарегистрировано 174 тыс. ДТП. 71 тыс. аварий произошла из-за неудовлетворительного дорожного покрытия. Если количество погибших в ДТП ежегодно снижается, то число аварий из-за плохих дорог ежегодно увеличивается", - сказал Бидонько.

Вопрос мотоциклистов

Ранее Бидонько сообщал, что при реализации проекта "Безопасные дороги" также будет уделено внимание мотоциклистам. Зампред комитета Госдумы отмечал, что необходимо внедрять противоскользящее покрытие на дорогах и ограничить использование тросовых отбойников, представляющих опасность для жизни мотоциклистов.

В мае 2017 года, по словам Бидонько, в рамках проекта "Безопасные дороги" в Москве планируется провести круглый стол для обсуждения вопросов нововведений в правила дорожного движения, связанных с мотоциклистами. Он добавил, что рекомендации, которые будут выработаны, направят в профильные министерства и ведомства.

О проекте

"Единая Россия" реализует проект "Безопасные дороги", цель которого - снижение смертности и травматизма в результате ДТП, уменьшения их количества и своевременное оказание помощи гражданам, пострадавшим в аварии.

В рамках проекта единороссы планируют создать на законодательном уровне возможности для внедрения новых методов проектирования, эксплуатации и строительства дорог, развития дорожной инфраструктуры. Также проектом предусмотрено создания необходимой технической и лечебной базы для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и доставки их в кратчайшие сроки в специализированные медицинские учреждения.

Проект носит и образовательные функции. В частности, при его реализации предусмотрено "воспитание законопослушного поведения на дороге у подрастающего поколения, обеспечение детской безопасности как пассивными методами, так и методами воспитания законопослушного пешехода и водителя, начиная с детского сада и школы".

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