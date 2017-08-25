Трехмиллионным посетителем выставки ЭКСПО-2017 в Астане стал гражданин России

АСТАНА, 25 августа. /ТАСС/. Гражданин России, житель Москвы Юрий Шурыгин стал трехмиллионным посетителем международной специализированной выставки "Экспо-2017" в Астане. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба компании "Астана Экспо-2017".

"Выставка "Экспо-2017" встретила 3-х миллионного посетителя. 25 августа в 12:38 времени Астаны (9:38 мск) система учета зафиксировала юбилейного гостя. Им оказался 38-летний житель Москвы Юрий Шурыгин, который находится в Астане с рабочим визитом", - говорится в сообщении.

Отмечено, что первым объектом, который посетил Шурыгин на международной выставке стал национальный павильон Казахстана "Нур Алем" ("Сияющий мир"). "Казахстанский павильон очень понравился. Теперь нужно посетить павильон России. Конечно, нам бы хотелось, чтобы мероприятие такого масштаба прошло и у нас на Урале. Есть вероятность того, что в 2025 году "Экспо" пройдет в Екатеринбурге. Мы будем держать кулаки!", - поделился впечатлениями Шурыгин.

Трехмиллионного посетителя выставки поздравил председатель компании "Астана Экспо-2017" Ахметжан Есимов, который вручил россиянину памятные подарки. Глава казахстанской компании отметил, что 15% посетителей выставки являются иностранцами, среди которых большую часть граждане России.

"Одной из главных задач выставки было увеличение туристического потока. Мы достигли прогнозируемой отметки. "Экспо-2017" оправдала полностью наши ожидания. Увеличилось не только количество рабочих мест, но и выросли доходы. Мультипликативный эффект для малого и среднего бизнеса ощутили все. Заполняемость столичных гостиниц выросла вдвое. Такая же динамика наблюдается в ресторанах и точках общественного питания города", - рассказал Есимов, слова которого приводит пресс-служба.

Международная специализированная выставка "Экспо-2017" на тему "Энергия будущего" проходит в Астане с 10 июня по 10 сентября. В ней участвуют 115 государств и 22 международные организации. Организаторы изначально планировали, что экспозицию посетят свыше 2 млн человек. Этот показатель был достигнут 4 августа - за месяц до окончания выставки.