Екатеринбург презентовал заявку на право проведения ЭКСПО-2025 на выставке в Астане

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа./ТАСС/. Делегация Свердловской области презентовала заявку на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге на ЭКСПО-2017 в Астане (Казахстан). Об этом сообщили в среду организаторы выставки.
"В павильоне России на ЭКСПО-2017 прошла презентация заявки РФ на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 в городе Екатеринбурге. Представил заявку... вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский", - говорится в сообщении.
В мероприятии приняли участие советник-посланник РФ в Республике Казахстан Александр Мусиенко, комиссар Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 Рапиль Жошибаев, первый заместитель председателя правления АО "НК "Астана Экспо-2017" Алишер Пирметов, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев, а также представители стран-участниц выставки и другие почетные гости, сообщили организаторы.
Екатеринбург ранее боролся за право организовать у себя ЭКСПО в 2020 году, однако победу в конкурсе тогда одержал Дубай. На этот раз на проведение выставки претендуют Париж и японская Осака, указали в МБВ. Планируется, что выставка будет проходить со 2 мая по 2 ноября 2025 года.
Заявленная Екатеринбургом для конкурса тема - "Меняя мир: инклюзивные инновации для наших детей и будущих поколений".
Вслед за подачей заявки в МБВ будут ждать полное досье города-претендента, которое должно быть представлено в сентябре, после чего начнется стадия оценки кандидатуры: специальная комиссия начнет свою работу в начале 2018 года.
Место проведения выставки в 2025 году будет определено на 164-й сессии Генеральной ассамблеи МБВ в ноябре 2018 года.
Всемирные универсальные выставки проводятся раз в пять лет. Предыдущая проходила в 2015 году в итальянском Милане, следующая такая выставка будет проведена с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021-го в Дубае (ОАЭ).
Организаторы выставки отметили, что в презентации прежде всего были отмечены преимущества города-кандидата.
"Екатеринбург - крупнейший в ... Уральском регионе, центр промышленности, науки, образования и культуры, важнейший торгово-логистический и сервисный узел в центре России. Четвертый по величине город страны с населением 1,5 млн. человек формирует одну из самых экономически развитых городских агломераций России, с числом жителей более 2,1 млн", - отметили организаторы.
Свердловский регион бурно развивается как один из индустриальных центров России. Крупнейшие компании мира, такие как Boeing, Siemens, Saint-Gobain, Mitsubishi Motors и многие другие разместили здесь свои производства. Область производит 40% промышленной продукции страны, а также 30% мирового объема производства титана.
Екатеринбург неоднократно принимал мероприятия мирового уровня: саммит БРИКС, саммит Россия - ЕС, саммит ШОС, в этом году город станет площадкой для проведения Первого всемирного конгресса для людей с ограниченными возможностями здоровья, а в 2018 году - матчей Чемпионата мира по футболу, приводятся в сообщении данные презентации.
Тематическая неделя при партнерстве Свердловской области проходит в российском павильоне на международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в Астане с 21 по 27 августа. ЭКСПО-2017 на тему "Энергия будущего" проходит в Астане с 10 июня по 10 сентября.
В ней участвуют 115 государств и 22 международные организации. В начале июля общее количество посетителей выставки превысило 1 млн человек.