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Транспортные магистрали Екатеринбурга адаптированы под проведение "Экспо-2025"

Новости Урала
4 июля, 17:57 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, июля. /ТАСС

В мэрии подчеркнули, что в городе уже идет масштабный ремонт дорог, в том числе в рамках подготовки инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 года

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Транспортные магистрали Екатеринбурга адаптированы под проведение Всемирной выставки "Экспо-2025". Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации со ссылкой на заместителя главы администрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгения Архипова.

Ранее сообщалось, что Екатеринбург подал заявку на проведение "Экспо-2025".

"Что касается "Экспо", то площадка для ее проведения определена, основные транспортные магистрали, в частности улица Татищева, подведены. Они адаптированы под выставку. Если наша заявка выиграет, я уверен, мы сможем успешно реализовать этот проект", - отметил Архипов. Он подчеркнул, что в городе уже идет масштабный ремонт дорог, в том числе в рамках подготовки инфраструктуры Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу 2018 года.

"Подготовка к ЧМ-2018, естественно, - основное мероприятие, на которое сегодня направлено внимание федеральных, областных и городских властей. Однако это только этап работы по совершенствованию дорожной сети. На сегодняшний день в России действует президентская целевая программа "Безопасные дороги" сроком до 2022 года. Мы смогли вовремя мобилизоваться, подготовить заявку, поэтому Екатеринбург был включен в федеральную программу", - уточнил Архипов.

По его словам, в 2017 году Екатеринбург получил из вышестоящих бюджетов 1,5 млрд рублей. В перечень работ попали 49 участков городских автодорог. Торги по определению подрядчиков прошли в мае, и в мае же дорожные службы приступили к ремонту и строительству.

"Несмотря на нестабильную погоду, подрядчики взялись за дело активно - зашли уже на 30 объектов. Причем на 13 объектах работы в настоящий момент выполнены в полном объеме. Так что все идет по графику. В августе-сентябре планируем закончить асфальтовые работы, в сентябре-октябре - благоустройство придорожных территорий", - уточнил он.

Новые набережные и остановочные комплексы

По словам Архипова, благодаря участию города в федеральной программе в Екатеринбурге появится новая набережная. В следующем году планируется установить 49 новых остановочных комплексов. Они будут оборудованы, в том числе электронными табло, которые позволят отслеживать местонахождение транспорта. На сегодняшний день весь подвижной состав города оснащен системой ГЛОНАСС.

14 июня в Париже состоялась 161-я Генеральная ассамблея Международного бюро выставок, на которой были представлены заявки стран, претендующих на проведение Всемирной универсальной выставки "Экспо-2025", в том числе заявка Екатеринбурга по теме "Изменяя мир: инклюзивные инновации для наших детей и будущих поколений". Кроме России, на "Экспо-2025" также претендуют Франция (Париж), Япония (Осака) и Азербайджан (Баку).

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