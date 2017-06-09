Администрация Екатеринбурга обжаловала штраф в 300 тыс. рублей за плохие дороги зимой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга обжаловали штраф в 300 тыс. рублей за плохое содержание дорог зимой, сообщили корреспонденту ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации города.

"Решение суда о наложении штрафа обжаловано", - сказали в пресс-службе, не уточнив подробностей.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 300 тыс. рублей городскую администрацию за плохое содержание дорог зимой. По словам начальника отделения дорожного надзора УГИБДД по Свердловской области Дмитрия Кузнецова, судом было признано незаконным бездействие по контролю за подрядными организациями - ДЭУ Чкаловское, Октябрьское, Кировское, созданными для содержания дорог. В беседе с корреспонденту ТАСС Кузнецов уточнил, что ДЭУ содержали дороги, но было выявлено большое количество нарушений. Администрация Екатеринбурга как орган, который обязан контролировать выполнение всех работ, передала полномочия в районы, не имея на это права.

Ранее сообщалось, что областное Управление ГИБДД в январе вынуждено было ограничить движение общественного транспорта на шести улицах Екатеринбурга из-за снежной колеи. По данным автоинспекторов, на данных участках была выявлена колея в снежном накате глубиной до 12 см и снежные валы, которые заужали проезжую часть до 1,5 м. По информации ГИБДД, были возбуждены административные дела по статье КоАП РФ "Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений".