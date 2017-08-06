Уральские студенческие отряды поддержат заявку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Студенческие отряды Свердловской области подключатся к продвижению заявки Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025. В случае победы города, стройотрядовцы примут участие в возведении ЭКСПО-парка, сообщили в воскресение в департаменте информационной политики региона.

"Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев договорился с бойцами и ветеранами свердловских студенческих отрядов о совместном продвижении заявки Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025 и об участии стройотрядовцев в возведении ЭКСПО-парка на берегу Верх-Исетского пруда", - говорится в сообщении.

Куйвашев отметил, что в случае победы Екатеринбурга в борьбе за проведение ЭКСПО-2025 в городе необходимо будет построить около 1 млн кв. м недвижимости. "Выставка будет проходить полгода, за это время город посетят, по приблизительным подсчетам, 30-35 млн человек. Их надо где-то разместить. И без стройотрядов нам такой проект не осилить", - сказал он.

Встреча Евгения Куйвашева со студотрядами состоялась у костра на старейшем в России фестивале студотрядовской песни "Знаменка", который проходит на берегу реки Пышма в 40-й раз. Организаторы предложили включить фестиваль в культурную программу выставки ЭКСПО-2025, принять участие в подготовке волонтеров и подарили Куйвашеву форменную куртку студотрядовского бойца.

14 июня в Париже состоялась 161-я Генеральная ассамблея Международного бюро выставок, на которой были представлены заявки стран, претендующих на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025, в том числе, заявка Екатеринбурга по теме "Изменяя мир: инклюзивные инновации для наших детей и будущих поколений".

Кроме России, на ЭКСПО-2025 также претендуют Франция (Париж), Япония (Осака) и Азербайджан (Баку).

Фестиваль "Знаменка"

Фестиваль песни "Знаменка" возник в 1978 году как фестиваль "целинной" песни Богдановического зонального студенческого отряда. С 1989 года смотр проходит на берегу реки Пышма близ села Знаменское. Лауреатами конкурса в разные годы были экс-лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, музыкант Леонид Ваксман, редакция юмористической газеты "Красная Бурда" и участники команды КВН "Уральские пельмени".

Первый студенческий строительный отряд был сформирован в 1964 году в Уральском политехническом институте, он отправился на целину в Западно-Казахстанскую область, под город Актюбинск. В1980-е годы численность отрядов доходила до 20 тыс. человек.

В настоящее время стройотрядовское движение на Среднем Урале охватывает около 4 тыс. студентов из всех высших учебных заведений, движение ветеранов стройотрядов насчитывает более 100 тыс. человек.