Россия представила в Париже заявку Екатеринбурга на проведение выставки ЭКСПО-2025

ПАРИЖ/ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Российская делегация официально представила заявку города Екатеринбурга на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. Презентация состоялась в среду под эгидой Международного бюро выставок (МБВ) в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже.

"Сегодня я здесь для того, чтобы заверить вас во всесторонней поддержке усилий Екатеринбурга по проведению Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 со стороны правительства РФ", - сказал, обращаясь к делегатам Генассамблеи МБВ, врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, слова которого приводит департамент информполитики главы региона.

По его словам, "заявка Екатеринбурга является приоритетом для всего российского государства, а для жителей города и всех уральцев - мощным позитивным стимулом, укрепляющим наше общество".

Как отметили в департаменте, Екатеринбург в борьбе за право проведения ЭКСПО-2025 имеет серьезные шансы на успех.

"Наш город, расположенный в самом центре евразийского пространства, - четвертый по величине в России. Сюда легко добраться авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом. Врио главы Свердловской области отметил, что регион - один из крупнейших индустриальных центров страны - сегодня бурно развивается, успешно работают такие крупные мировые компании как Siemens, Boeing, Mitsubishi, Saint-Gobain", - говорится в сообщении.

Во время презентации свердловская делегация сделала акцент на том, что Екатеринбург принимал саммиты ШОС и БРИКС, Россия - ЕС, крупные культурные и спортивные события. "В этом году столица Урала примет Первый всемирный конгресс для людей с ограниченными возможностями здоровья, а в 2018 году - матчи Чемпионата мира по футболу", - добавили в департаменте.

Российская заявка

О планах уральской столицы в связи с проведением выставки рассказали также глава российской делегации, заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов и старший вице-президент фонда "Сколково" Александр Чернов.

"Презентация прошла ярко и была встречена с большим интересом. Зал слушал с огромным вниманием", - рассказал корр. ТАСС торговый представитель РФ во Франции Александр Туров. Он отметил, что Екатеринбург уже имеет опыт участия в борьбе за право проведения Всемирной универсальной выставки - ранее уральская столица претендовала на проведение ЭКСПО-2020.

"Сегодняшняя презентация готовилась с учетом прошлого опыта, который обогатил нынешнюю заявку. На этот раз мы представили многомерный портрет динамично развивающегося региона, находящегося на рубеже Европы и Азии. Это обстоятельство является еще одним весомым доводом в пользу российской заявки", - отметил торгпред.

Нынешняя презентация - лишь первый этап продолжительного процесса рассмотрения заявок в структурах МБВ. "Сейчас будет составляться досье, и эксперты МБВ займутся всесторонним анализом выдвинутых кандидатур. Нас ждет период интенсивной работы. Окончательное решение о столице ЭКСПО-2025 будет принято на ассамблее МБВ в Париже в ноябре 2018 года", - уточнил Туров.

Франция-Урал

Президент французской ассоциации "Франция-Урал", писатель и публицист Дмитрий де Кошко подчеркнул, что проведение такой выставки в Екатеринбурге стало бы закономерным. "Этот проект отражает идею генерала де Голля о Европе от Атлантики до Урала. Это удивительно красивый, динамичный, современный русский город. Каждый, кто там побывал, не может его не полюбить", - сказал он в беседе с корр. ТАСС.

По словам де Кошко, его ассоциация "уже четверть века работает во Франции над тем, чтобы утвердить во французском общественном сознании современный образ уральского региона". "На наш взгляд, уже назрела необходимость открыть в Париже "Дом Урала" подобно тому, как здесь создают свои представительства регионы Франции и Европы", - сказал он.

По мнению де Кошко, "Дом Урала" стал бы посредником в развитии связей уральского региона с Европой. "Мы уверены, что сегодняшнее яркое представление российской заявки будет в дальнейшем дополнено другими заметными событиями во Франции, посвященными самым разным аспектам жизни этого интереснейшего региона России и Европы", - считает он.

Экспо-2025

Помимо Екатеринбурга, на проведение выставки претендуют Париж, японская Осака и азербайджанский Баку.

Планируется, что ЭКСПО-2025 будет проходить со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Заявленная Екатеринбургом для выставки тема - "Изменяя мир: инклюзивные инновации для наших детей и будущих поколений". Вслед за подачей заявки в МБВ будут ждать полного досье города-претендента, которое должно быть представлено в сентябре.

После этого начнется стадия оценки кандидатуры - специальная комиссия начнет свою работу в начале 2018 года. Место проведения ЭКСПО-2025 будет определено на 164-й Генеральной ассамблее МБВ в ноябре 2018 года.

Всемирные универсальные выставки проводятся раз в пять лет. Предыдущая ЭКСПО-2015 проходила в итальянском Милане, следующая такая выставка пройдет с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года в Дубае (ОАЭ). Екатеринбург ранее также претендовал на проведение ЭКСПО-2020, однако большинство голосов Генеральной ассамблеи МБВ по итогам предыдущего конкурса получила заявка Дубая.