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Куйвашев: ЭКСПО-2025 поможет Екатеринбургу закрепиться на инвестиционной карте мира

Новости Урала
22 мая, 14:42 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 22, мая. /ТАСС

Врио губернатора Свердловской области считает, что участие в кампании поможет форсировать процесс вхождения региона в тройку лидеров страны по всем основным показателям

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Всемирная выставка ЭКСПО-2025 поможет Екатеринбургу и Свердловской области закрепиться на туристической и инвестиционной картах мира. Так врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев в понедельник прокомментировал участие Екатеринбурга в борьбе за проведение ЭКСПО-2025.

Ранее  в понедельник сообщалось, что Россия передала в Международное бюро выставок (МБВ) письмо с заявкой на организацию Всемирной выставки 2025 года в Екатеринбурге. Послание от председателя правительства России Дмитрия Медведева на имя генерального секретаря МБВ Висенте Лоссерталеса передал представитель РФ при МБВ Александр Туров.

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"Участие в кампании - стимул работать еще энергичнее и эффективнее, возможность привнести новые идеи в наши стратегические планы и форсировать процесс вхождения Свердловской области в тройку лидеров страны по всем основным показателям. И, конечно, борьба за ЭКСПО-2025 - это еще один шаг к тому, чтобы столица Урала, Свердловская область закрепилась на туристической и инвестиционной картах мира", - сказал врио главы региона.

Куйвашев выразил благодарность руководству страны за то, "что в Урал верят, что в нас видят организаторов мероприятий высокого международного уровня наравне с нынешними кандидатами". Он добавил, что Екатеринбург уже приобрел "бесценный опыт, когда на равных конкурировали с Дубаем".

"Кроме того, город не стоит на месте и продолжает активно развиваться. Это решение еще раз подтверждает статус Екатеринбурга как одного из ключевых городов России, наше участие в конкурсе является признанием Екатеринбурга как одного из ведущих городов мира", - подчеркнул Куйвашев.

Борьба за ЭКСПО

Екатеринбург ранее боролся за право организовать у себя Expo в 2020 году, однако победу в конкурсе тогда одержал Дубай. На этот раз на проведение выставки претендуют Париж и японская Осака, указали в МБВ. Планируется, что выставка будет проходить со 2 мая по 2 ноября 2025 года.

Заявленная Екатеринбургом для конкурса тема - "Меняя мир: инклюзивные инновации для наших детей и будущих поколений".

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Вслед за подачей заявки в МБВ будут ждать полное досье города-претендента, которое должно быть представлено в сентябре, после чего начнется стадия оценки кандидатуры: специальная комиссия начнет свою работу в начале 2018 года.

Место проведения выставки в 2025 году будет определено на 164-й сессии Генеральной ассамблеи МБВ в ноябре 2018 года.

Всемирные универсальные выставки проводятся раз в пять лет. Предыдущая проходила в 2015 году в итальянском Милане, следующая такая выставка будет проведена с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021-го в Дубае (ОАЭ).

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