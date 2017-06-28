Мацуев готов провести акцию в Париже в поддержку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Народный артист России Денис Мацуев готов организовать музыкальную акцию в Париже в поддержку заявки Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025, сообщил в среду музыкант.

"Екатеринбург, думаю, надо поддерживать, так как шансы у него большие. В Париже три раза в году я играю минимум, поэтому мы можем один из концертов приурочить к этому (продвижение заявки Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025 - прим. ТАСС), либо провести отдельную акцию", - сказал Мацуев на встрече с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Куйвашев предложил народному артисту провести отдельную акцию в Париже. "Готовы в помощь вам предложить наши уральские оркестры", - добавил он. По словам музыканта, концерт в Париже можно провести с молодежным уральским симфоническим оркестром. "Он у вас замечательный", - сказал Мацуев.

Народный артист РФ приехал в Екатеринбург, чтобы уже во второй раз провести музыкальный фестиваль "Денис Мацуев представляет...", который направлен на поддержку юных талантов.

14 июня в Париже состоялась 161-я Генеральная ассамблея Международного бюро выставок, на которой были представлены заявки стран, претендующих на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025, в том числе, заявка Екатеринбурга по теме "Изменяя мир: инклюзивные инновации для наших детей и будущих поколений". Кроме России, на ЭКСПО-2025 также претендуют Франция (Париж), Япония (Осака) и Азербайджан (Баку).