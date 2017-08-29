Ярославские архивисты передали на Урал документы о наследии династии Демидовых

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Государственный архив Ярославской области передал уральским историкам документы, связанные с деятельностью династии крупных промышленников Демидовых. Впервые эти материалы будут представлены в Екатеринбурге 27 сентября на международной выставке, сообщили во вторник ТАСС в управлении архивами Свердловской области.

"В Екатеринбурге пройдет Всероссийский Совет по архивному делу при Федеральном архивном агентстве. К этому событию готовится выставка "Демидовы на Урале". В ней впервые будут экспонироваться редкие архивные документы из фондов сразу нескольких архивов, в том числе Государственного архива Ярославской области", - сообщили там.

Из фондов ярославского архива были выбраны 12 документов, в частности копия завещания Никиты Демидова о разделе наследства в Ярославской губернии 1784 года, грамота Московского дворянства Павлу Григорьевичу Демидову 1792 года, копия грамоты Екатерины I 1726 года с описание дворянского герба Демидовых с цветным изображением дворянского герба Демидовых и родословная роспись династии. "Речь идет об оцифрованных копиях, поскольку практика работы на выставках с оригиналами постепенно уходит в прошлое в целях сохранности документов", - уточнили в управлении.

По словам доктора исторических наук Алексея Мосина, в 1803 году в Ярославле Павел Григорьевич Демидов учредил училище высших наук, которое затем было преобразовано в Демидовский юридический лицей. "Это было одно из самых престижных специальных учебных заведений в России, выпускники лицея стали разработчиками реформ Александра II после отмены крепостного права, например, судебной реформы. Она стала одной из самых передовых, сделала суд состязательным, открытым. В советское время на базе лицея был создан Ярославский госуниверситет, который ныне носит имя Павла Григорьевича Демидова", - отметил Мосин.

Ранее ТАСС сообщал, что на выставке в Екатеринбурге впервые будут показаны документы из фонда Авроры Карловны Демидовой-Карамзиной, переданные Национальным архивом Финляндии. Автора Карамзина в XIX веке была женой одного из Демидовых, уехала жить в Хельсинки, когда еще Финляндия входила в состав Российской империи, и занималась там благотворительностью. Руководители тагильских заводов регулярно слали ей отчеты как совладелице о том, что происходит в городе, на предприятии, чертежи оборудования. На Урал привезены материалы, характеризующие промышленность Нижнего Тагила в XIX веке.

Династия Демидовых - богатейшие российские предприниматели, которые стали известны при Петре I благодаря созданию оружейных и горнодобывающих предприятий в Туле и на Урале. Они являются основателями многих уральских городов-заводов. Крупнейшими центрами изучения наследия империи Демидовых в России являются Тула, Барнаул, а также уральские города Невьянск, Нижний Тагил.