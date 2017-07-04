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Финские ученые передали документы о наследии династии Демидовых свердловским архивам

Новости Урала
4 июля, 9:15 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ

Копии документов из фонда Авроры Карамзиной, которая в XIX веке была женой одного из промышленников и жила в Хельсинки, будут представлены в Екатеринбурге в сентябре

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Национальный архив Финляндии передал уральским архивистам копии документов о наследии династии Демидовых из фонда Авроры Карамзиной, которая в XIX веке была женой одного из промышленников и жила в Хельсинки. Впервые эти материалы будут представлены в Екатеринбурге в сентябре на международной выставке, посвященной Демидовым, сообщил во вторник ТАСС начальник управления архивами Свердловской области Александр Капустин.

"Наши сотрудники поработали с документами в Хельсинки, прежде всего с фондом Авроры Карамзиной. Мы привезли копии некоторых документов, характеризующие промышленность Нижнего Тагила за XIX век, это материалы по истории нижнетагильских заводов. Оригиналы этих документов являются государственной собственностью Финляндии и состоят на государственном учете, поэтому передаются только копии", - сказал Капустин.

По его словам, Автора Карамзина в XIX веке "была первой красавицей России, женой одного из Демидовых", она уехала жить в Хельсинки, когда еще Финляндия входила в состав Российской империи, занималась там благотворительностью. Руководители тагильских заводов регулярно слали ей отчеты как совладелице заводов о том, что происходит в городе, на предприятии, чертежи оборудования.

"Привезенные документы - лишь сотая часть от всего, что там находится, очень долгая работа предстоит, чтобы эти документы представлять и копировать. Повторный визит в Хельсинки запланирован в 2018 году", - добавил собеседник агентства.

Взамен уральские архивисты передали информацию о 100 финских солдатах, которые находились на территории Свердловской области. "В этом же архиве хранятся сведения о 64 тыс. советских военнопленных. Нам удалось выявить учетные карточки, точнее их копии, касательно Урала. Мы привезли данные где-то на 500 человек, с этой информацией никто прежде не работал", - сообщил Капустин.

Династия Демидовых - богатейшие российские предприниматели, которые стали известны при Петре I благодаря созданию оружейных и горнодобывающих предприятий в Туле и на Урале. Они являются основателями многих уральских городов-заводов. Крупнейшими центрами изучения наследия империи Демидовых в России являются Тула, Барнаул, а также уральские города Невьянск, Нижний Тагил. Среди представителей этого рода были талантливые металлурги и организаторы промышленного производства, деятели науки, литературы и искусства, меценаты, которые оставили свой след во многих городах Европы.

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