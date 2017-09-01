Путешественники впервые обнаружили древний дольмен в горах Приполярного Урала

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Путешественники впервые обнаружили древний дольмен в горах Приполярного УралаНовости Урала 1 сентября, 12:04
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Участники экспедиции регионального клуба "Дикий Север" впервые обнаружили древний дольмен в горах Приполярного Урала. Теперь специалисты планируют организовать новую поездку для дополнительных исследования объекта, сообщил в пятницу ТАСС член Свердловского отделения Русского географического общества (РГО) Владимир Анищенко.
"Это сооружение очень напоминает те дольмены, которые находятся на Среднем Урале, оно было найдено случайно. Официальных упоминаний о подобного рода ритуальных сооружениях на Приполярном и Полярном Урале нет нигде. Нужно все-таки организовать экспедицию для обследования прилегающей территории, чтобы найти, к примеру, места жертвоприношений", - сказал Анищенко.
Он добавил, что в следующую экспедицию планируется взять специалиста для регистрации дольмена. "По аналогам, которые есть на Среднем Урале, можно предположить, что это поздний неолит, то есть это до времен, когда появились ханты и манси. Здесь интересно прокладывать туристические маршруты, в том числе и для понимания той реальности, в которой жили наши прямые предки", - отметил Анищенко.
По словам руководителя уральского клуба путешественников "Дикий Север", который организует вертолетные экспедиции на Северном и Полярном Урале, Евгения Свитова, ритуальная конструкция напоминает небольшую пещеру или грот, сложенный из камней с явными признаками искусственного сооружения.
"Дольмен обнаружил новый участник Иван Коваль, сотрудник отдела безопасности, отправившийся в экспедицию с целью ознакомления с Приполярным Уралом и стажировки на северных маршрутах клуба в качестве гида и проводника. На территории Приполярного и Полярного Урала до этого события находок дольменов не было, так же, как и иных архитектурных сооружений ритуального характера", - сказал Свитов.