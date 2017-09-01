Стрельба в Екатеринбурге велась из пневматического оружия, проводится проверка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Следователи проводят проверку после стрельбы у здания детского сада в Екатеринбурге, в результате которой пострадал мужчина. По предварительным данным, неизвестный стрелял по прохожим из пневматического оружия, сообщает в пятницу пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по Свердловской области.

"Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург организовано проведение доследственной проверки по сообщению о причинении неизвестным лицом телесных повреждений мужчине, предположительно, в результате стрельбы из пневматического оружия. По предварительным данным, 1 сентября 2017 года днем на улице Советская в Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия по прохожим возле детского сада", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в результате инцидента пострадал один человек. "В настоящее время следователем районного отдела СКР совместно с органами полиции принимаются меры к выяснению всех обстоятельств инцидента и установлению личности стрелявшего. Также принимаются меры к опросу очевидцев происшествия", - уточнили в СК.

Ранее сообщалось, что полицейские проводят проверку по факту стрельбы в Екатеринбурге. Об инциденте сообщили жители города. Рядом с местом, где произошло ЧП, находится два детских сада.