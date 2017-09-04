Показы уральского кинофестиваля перенесены из кинотеатра "Космос" в "Ельцин Центр"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Показы второго Уральского открытого фестиваля российского кино, которые были отменены в киноконцертном центре "Космос" из-за прошедшего в понедельник утром пожара, перенесены в "Ельцин Центр", сообщили в пресс-службе киносмотра.

Поделиться {{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'HH:mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'HH:mm:ss') || '00:42'}} {{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'mm:ss') || '00:42'}} {{qualityItem | uppercase}} HD .mp4 Высокое качество SD .mp4 Среднее качество © Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области/ТАСС

"В связи с информацией, появившейся на сайте ККТ "Космос", об отмене киносеансов, показы, запланированные на 4 сентября, переносятся на площадку "Ельцин Центра", в аудиторию 101", - сообщили в пресс-службе.

Киноконцертный театр "Космос" загорелся в Екатеринбурге в ночь на понедельник. Из здания были спасены пять человек, в результате инцидента никто не пострадал. По данным властей региона, пожар начался после того, как автомобиль УАЗ врезался во входную группу кинотеатра. Расследуется уголовное дело, возбужденное по статье УК РФ "Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога".