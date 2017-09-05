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Полиция на Урале изъяла более 250 тысяч бутылок контрафактного алкоголя на 45 млн рублей

Новости Урала
5 сентября, 10:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Возбуждено уголовное дело

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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции ликвидировали цех по производству контрафактного алкоголя в Березовском округе Свердловской области и изъяли более 250 тысяч бутылок поддельной водки и коньяка. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии в помещениях склада обнаружили и изъяли более 50 тонн этилового спирта, а также свыше 250 тысяч бутылок водки и коньяка различных торговых марок, с признаками подделки. По предварительной информации, стоимость изъятой алкогольной продукции превышает 45 млн рублей", - сообщила она.

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Также было изъято производственное оборудование для розлива спиртного, этикетки и закупорки бутылок. Продукция помещена на ответственное хранение уполномоченной организации. На территории цеха трудились 33 рабочих.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ"). Полиция устанавливает собственника производственно-складской базы и цеха.

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