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В Госдуму внесен законопроект о порядке снятия с выборов одномандатников

Новости Урала
7 сентября, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Как сообщалось ранее, КС признал не соответствующей Конституции РФ норму, позволяющую ЦИК из-за нарушения правила "один округ - один кандидат" снимать с выборов весь список одномандатников партии

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в нижнюю палату законопроект, которым уточняется порядок снятия с выборов в Госдуму кандидатов, выдвинутых в одномандатных округах. Проект закона размещен в думской электронной базе данных.

В документе отмечается, что проект федерального закона направлен на исполнение постановления Конституционного суда (КС) РФ, который признал часть 2 статьи 40 и часть 10 статьи 42 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" не соответствующими Конституции РФ.

"Предлагается внести изменение, установив, что в случае выдвижения политической партией в одномандатном избирательном округе двух и более кандидатов ЦИК РФ исключает всех кандидатов, выдвинутых в данном округе, из списка кандидатов по одномандатным избирательным округам до его заверения", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, в документе отмечается, что поскольку в Федеральном законе "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" содержатся положения, аналогичные тем, что были признаны не соответствующими Конституции РФ, законопроектом также предусматривается внести изменения в указанный федеральный закон.

Ранее КС признал не соответствующей Конституции РФ норму, позволяющую Центризбиркому снимать с выборов весь список одномандатников партии из-за нарушения правила "один округ - один кандидат". Нормы оспаривали адвокат Игорь Трунов и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, которые на сентябрьских выборах в Госдуму баллотировались в списке Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС). В нем оказалось 169 кандидатов, выдвинутых в 166 округах, в то время как закон разрешает выдвигать в округе не более одного кандидата.

После этого Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ сняла с выборов весь список одномандатников. КС счел, что отстранение от участия в выборах всех выдвинутых по одномандатным округам кандидатов, включая и тех, при выдвижении которых было соблюдено правило "один округ - один кандидат", "расходится с конституционно значимыми принципами соразмерности и пропорциональности, порождает избыточные препятствия в реализации избирательных прав граждан и неоправданно ограничивает электоральную конкуренцию политических партий". Суд постановил, что законодатель должен внести в существующие нормы соответствующие изменения, а заявители вправе через суд требовать компенсацию.

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