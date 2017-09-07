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Горевший в Екатеринбурге кинотеатр "Космос" возобновил показы

Новости Урала
7 сентября, 12:49 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, сентября. /ТАСС

До завершения ремонтных работ войти в театр можно через кассовый зал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Киноконцертный театр "Космос" в Екатеринбурге, где в понедельник утром произошел пожар, возобновил киносеансы во всех залах. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе учреждения.

"С 7 сентября киноконцертном театре "Космос" возобновляются киносеансы во всех залах. Вход в театр осуществляется через кассовый зал до окончания ремонтных работ", - уточнили в пресс-службе.

Киноконцертный театр "Космос" загорелся в Екатеринбурге в ночь на понедельник. Из здания были спасены пять человек, в результате инцидента никто не пострадал. По данным властей региона, пожар начался после того, как автомобиль УАЗ врезался во входную группу кинотеатра. Расследуется уголовное дело, возбужденное по статье УК РФ "Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога".

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