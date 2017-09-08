"Газпром нефть" подписала с ХМАО соглашение о создании технологического центра "Бажен"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" и правительство ХМАО-Югры заключили соглашение о создании на территории Ханты-Мансийского автономного округа технологического центра "Бажен". Как сообщается в пресс-релизе "Газпром нефти", стороны будут развивать сотрудничество в рамках реализации нацпроекта "Создание комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки Баженовской свиты".

В частности, в технологическом центре "Бажен" будут сосредоточены передовые компетенции и технологии, имеющиеся в распоряжении "Газпром нефти", которые станут базовыми для создания экономически эффективных методов разработки Баженовской свиты. Площадкой для испытания новых технологий и оборудования станет Пальяновская площадь Красноленинского месторождения, где с 2013 года компания ведет геологическое изучение и добычу нефти из нетрадиционных коллекторов.

"Полномасштабное вовлечение Баженовской свиты в разработку позволит вдохнуть жизнь в "зрелые" месторождения Западной Сибири. Но эффективное коммерческое освоение запасов Бажена сегодня требует технологий и решений, которые еще не существуют. Такой вызов возможно преодолеть только общими усилиями, это задача для всей отрасли. В технологическом центре "Бажен" смогут аккумулироваться передовые идеи и внедряться лучшие практики освоения трудноизвлекаемой нефти. Успешная реализация национального проекта обеспечит в будущем технологическую независимость страны в области поиска и разработки нетрадиционных запасов углеводородов", - цитирует пресс-служба слова председателя правления "Газпром нефти" Александра Дюкова.

Технологический центр "Бажен" станет открытой отраслевой площадкой, которая позволит объединить усилия нефтегазовых и нефтесервисных компаний, научного сообщества, инвесторов и государства. Создавать и тестировать технологии на Пальяновском участке смогут все участники, включая нефтяные компании, производителей оборудования и разработчиков инноваций.

Финансирование первого этапа проекта будет вестись за счет средств "Газпром нефти". В дальнейшем планируется привлечение дополнительных инвестиций.

В случае успешного внедрения созданных технологий уровень добычи "Газпром нефти" из залежей Баженовской свиты в 2025 году может составить около 2,5 млн тонн в год. Правительство ХМАО-Югры намерено максимально привлечь нефтегазовые компании и научные институты к работе технологического центра "Бажен" путем создания особых условий недропользования и предоставления налоговых льгот. Экономический эффект для бюджета региона может достигнуть 27 млрд руб. к 2025 году с потенциалом увеличения до 400 млрд руб. к 2040 г.

О Баженовской свите

Поиском эффективных технологий для разработки трудноизвлекаемой нефти в России занимается ПАО "Газпром нефть" в качестве оператора профильного национального проекта, развитие которого поможет существенно нарастить производство этого вида сырья к 2025 году. Компания будет обкатывать технологии на участке Баженовской залежи, потенциальные извлекаемые ресурсы которой составляют около 760 млн тонн.

Ее разработку нефтяники называют "второй жизнью" для западносибирских месторождений. Добыча на Бажене сейчас составляет менее 1 млн тонн в год, но благодаря разработанным технологиям вырастет до 10 млн тонн к 2025 году, надеются в "Газпром нефти".

Баженовская свита - группа нефтематеринских горных пород (свита), выявленная на территории около миллиона кв. км в Западной Сибири. Свита залегает на глубинах 2-3 км и имеет небольшую толщину. В баженовской свите сконцентрирована большая часть горючих сланцев России, содержащих как твердое органическое вещество (кероген), так и жидкую легкую нефть низкопроницаемых коллекторов (часто называемую сланцевой нефтью). Запасы углеводородов в баженовской свите являются трудноизвлекаемыми.