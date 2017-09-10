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Облизбирком: на Среднем Урале успешно внедрены новые технологии в избирательном процессе

Новости Урала
10 сентября, 21:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, сентября. /ТАСС

9 сентября была протестирована технология QR-кода, в который преобразуют данные о результатах голосования с каждого участка, сообщил глава Свердловской избирательной комиссии Валерий Чайников

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Использование протоколов с QR-кодом и голосование по месту временного пребывания успешно прошли апробацию на выборах губернатора Свердловской области, сообщил в воскресенье журналистам глава облизбиркома Валерий Чайников.

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"Я считаю, что технологические новации в избирательном процессе успешно прошли апробацию у нас. Так, например, 9 сентября успешно протестирована технология QR-кода, в который преобразуют данные о результатах голосования с каждого участка. Практически принимались и поминались QR-коды во время теста", - сказал Чайников.

Он добавил, что пока технология QR-кода работает без сбоев и при подсчете голосов выборов губернатора, которые завершились в регионе.

"Порядок, который мы применяли по включению избирателей в список избирателей по месту нахождения, он объективно хорош. Особенно для федеральных выборов. Для региональных выборов в этом порядке есть определенная ущербность - тот, кто выезжает за пределы региона, не может досрочно проголосовать, и смысла ему включаться куда-то нет, так как он должен находиться в пределах Свердловской области", - добавил Чайников.

По его словам, 3,5 тыс. избирателей Свердловской области голосовали по спецзаявлениям. "Только по одному из специальных участков была жалоба, на остальных прошло без нарушений", - сказал глава облизбиркома.

О выборах

Прямые выборы свердловского губернатора проходят впервые за 14 лет. Свердловская область - рекордсмен по количеству зарегистрированных кандидатов среди регионов РФ, где в сентябре выбирают руководителей. "Муниципальный фильтр" прошли и были зарегистрированы шесть претендентов: врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания Свердловской области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые").

Кроме того, в Свердловской области 10 сентября выбирают депутатов парламентов в 49 муниципальных образованиях, а также глав четырех муниципалитетов, в том числе в Нижнем Тагиле.

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