Инклюзивный бал состоялся на закрытии Всемирного конгресса инвалидов в Екатеринбурге

ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Порядка 1 тыс. человек станцевали польку, а также вальс и полонез во время инклюзивного бала, посвященного закрытию первого Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья, который прошел в Екатеринбурге с 7 по 10 сентября. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе конгресса.

"На инклюзивный бал пришли около 1 тыс. человек - это 711 делегатов, а также волонтеры и приглашенные гости. Танцевали практически все, некоторые с помощью волонтеров. Инклюзивный бал - это традиционное завершение конгрессов людей с инвалидность, так как для танца не нужен перевод. Танец объединяет делегатов из 28 стран", - сказали в пресс- службе.

Собеседник агентства добавил, что большинство из участников конгресса были подготовлены к балу. "На нашем сайте были заранее опубликованы видеоуроки. Кроме того, непосредственно на конгрессе прошли мастер-классы, на которых всех желающих учили основным танцам: польке, вальсу и полонезу", - отметили в пресс-службе.

Руководитель Екатеринбургской общественной организации инвалидов-колясочников "Свободное движение" Елена Леонтьева рассказала, что для многих людей с инвалидностью инклюзивный бал - редкое событие. "Я вообще не помню в своей жизни, чтобы я была на таком балу <…> Все такие разные, кто как может, тот так и танцует. Но вот это ощущение общего пространства приносит счастье", - сказала она.

Последний день конгресса

В департаменте информационной политики Свердловской области отметили, что делегаты первого Всемирного конгресса людей с инвалидность приняли международную резолюцию. "Мероприятия Конгресса продемонстрировали позитивные изменения роли людей с инвалидностью в современном обществе, показали более активную включенность людей с инвалидностью в широкий спектр социальных, профессиональных и культурны процессов. Выражаем согласие с тем, что формат конгресса создает условия, благоприятные для реализации творческого потенциала и активизации внутренних сил и ресурсов участников, как инструмент для реализации Конвенции ООН о правах инвалидов и создания инклюзивного общества", - говорится в тексте резолюции.

О конгрессе

Инициатор проведения конгрессов людей с инвалидностью по всему миру - Томас Краус, социальный терапевт из Берлина. В 1998 году в столице Германии состоялся Первый европейский конгресс "Жить, встречаясь", собравший 500 участников. С тех пор подобные мероприятия стали традиционными и на сегодняшний день уже прошли в Германии, Швейцарии, Чехии, Нидерландах, Австрии и Бельгии.

Первый всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья проходил в Екатеринбурге с 7 по 10 сентября. Идея проведения форума была выдвинута и поддержана во время Европейского конгресса в Брюсселе в 2015 году. Его основная тема - "Увидеть ценность каждого". Конгресс включал в себя деловую программу, инклюзивный концерт, первый международный инклюзивный бал, более 40 мастер-классов и реализацию проекта "Инклюзивный город".