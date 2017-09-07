На Урале открывается первый всемирный конгресс людей с инвалидностью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Первый Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья открывается в четверг в Екатеринбурге. Для участия в нем приехали более 700 человек с инвалидностью из 28 стран, сообщил ТАСС представитель оргкомитета, руководитель некоммерческой организации "Белая трость" Олег Колпащиков.

"Первый всемирный конгресс людей с инвалидностью открывается 7 сентября и будет проходить четыре дня. К нам приехали более 700 человек из 28 стран. Больше половины делегатов - иностранцы, это представители социально- терапевтических сообществ и общественных организаций, независимые участники. Россию представят региональные и городские общественные организации, центры лечебной педагогики, инклюзивные творческие коллективы из 23 регионов", - сказал Колпащиков.

Идея проведения форума была выдвинута и поддержана во время Европейского конгресса в Брюсселе в 2015 году. Его основная тема - "Увидеть ценность каждого". "Этот девиз будет раскрыт в трех основных направлениях - дискуссии, мастер-классы и инклюзивные практики. Основная цель конгресса - активизировать диалог по поиску новой роли человека с инвалидностью и создание инклюзивного общества", - пояснил собеседник агентства.

Участники конгресса проведут 43 мастер-класса - музыкальные, танцевальные, ремесленные, спортивные. "Их проведут музыканты из Норвегии, Германии, Нидерландов с народными инструментами. Например, норвежцы привезут свои традиционные колокольчики, также будет американский фокусник и слепая танцовщица из Непала, учителя инклюзии из Израиля. Они продемонстрируют, как люди с инвалидностью могут не просто жить в обществе, но и активно на него влиять", - рассказал Колпащиков.

Инклюзивный город и бал

Уникальным мероприятием организаторы называют открытие "Инклюзивного города". "Сразу 700 людей с инвалидностью выйдут в один из центральных парков Екатеринбурга, на интерактивных площадках они представят особенности национальной культуры. Там будет экспозиция национальных подворий России и ремесел участников конгресса, инклюзивные игры, полоса препятствий", - сообщил Колпащиков.

Более 40 предприятий представят на конгрессе свои разработки в области реабилитации и интеграции людей с инвалидностью в социум. Инклюзивный концерт Inclusive Art на одной сцене объединит профессиональных артистов и любительские творческие коллективы с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Завершит цикл мероприятий Первый международный инклюзивный бал. "Вальс, польку, мазурку и полонез исполнят более 700 человек с ограниченными возможностями здоровья со всего мира. Волонтеры помогут танцевать участникам, в том числе на инвалидных колясках", - отметил Колпащиков.

Инициатор конгрессов людей с инвалидностью по всему миру - Томас Крауз, социальный терапевт из Берлина. Там в 1998 году состоялся Первый европейский конгресс "Жить, встречаясь", собравший 500 участников. С тех пор подобные мероприятия стали традиционными и на сегодняшний день уже прошли в Германии, Швейцарии, Чехии, Нидерландах, Австрии и Бельгии. Первый всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья будет проходить в Екатеринбурге с 7 по 10 сентября.