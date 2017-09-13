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В Челябинске госпитализирован один из 13 пострадавших в ДТП детей

Новости Урала
13 сентября, 8:52 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Его состояние оценивается как среднее

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Один ребенок из 13 пострадавших накануне в ДТП в Челябинске госпитализирован в отделение нейрохирургии с переломом свода черепа, его состояние оценивается как среднее. Остальные отправлены на амбулаторное лечение, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Минздрава региона.

"Госпитализация потребовалась только одному пострадавшему. Он переведен в Челябинскую областную детскую клиническую больницу, в отделение нейрохирургии, с переломом свода черепа. Состояние его оценивается как среднее, близкое к удовлетворительному. Остальные пострадавшие отправлены на амбулаторное лечение", - сказали в пресс-службе.

По данным областного Минздрава, средний возраст пострадавших в ДТП составляет 12 лет. Из них трое были осмотрены в Челябинской областной детской клинической больнице, у них диагностированы ушибы мягких тканей. Пятеро были осмотрены в ГКБ №1 - у них ушибы, незначительные травмы. Еще пять подростков (включая госпитализированного) были осмотрены в ГКБ №9, у двоих ушибы мягких тканей, у одного ушиб грудной клетки, у одного сотрясение мозга.

По данным областного МВД, авария, в которой пострадали дети, произошла в Челябинске во вторник днем. В микроавтобусе ехала детская футбольная команда, с ним столкнулся грузовик. Водитель грузовика, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию. Полиция проводит проверку.

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