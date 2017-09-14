Двенадцать пострадавших в ДТП с участием поезда в ХМАО остаются в больнице

ТАСС, 14 сентября. Двенадцать пострадавших 9 сентября в результате столкновения поезда Адлер - Нижневартовск и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО - Югре) остаются в больнице. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе администрации города Нижневартовска.

"Состояние крайне тяжелых пациентов, которые получили травмы в результате аварии на переезде Мыхпаевский, изменилось - сегодня врачи оценивают его как тяжелое. Всего на стационарном лечении остаются 12 человек", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 9 сентября на 901-м км перегона Мегион - Нижневартовск на железнодорожном переезде самосвал столкнулся с движущимся поездом № 346 Адлер - Нижневартовск, в результате были повреждены несколько вагонов.

Всего различные травмы в результате ЧП на железнодорожном переезде получили 20 человек. Троих пострадавших уже выписали из больницы. Еще пять человек получили помощь амбулаторно, им госпитализация не потребовалось.

Губернатор ХМАО - Югры Наталья Комарова подписала распоряжение о выделении пострадавшим из резервного фонда правительства региона материальной компенсации в сумме 3,3 млн рублей. Единовременную выплату в 300 тыс. рублей направят получившим тяжелые травмы, по 200 тыс. рублей получат пострадавшие с травмами средней степени, и по 100 тыс. рублей - с легкими травмами.