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Евгений Куйвашев признан победителем на выборах свердловского губернатора

Новости Урала
14 сентября, 10:00 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, сентября. /ТАСС

Избранный глава региона набрал 62,16% голосов

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Избранный губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Избранный губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Свердловской области в четверг официально объявила врио губернатора Евгения Куйвашева победителем на выборах главы региона. Такое решение было озвучено на заседании облизбиркома, на котором были утверждены результаты выборов, прошедших 10 сентября.

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Избранный губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Биография избранного губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева

"На основании протокола и сводной таблицы... избирательная комиссия Свердловской области решила: признать избранным на должность губернатора Свердловской области зарегистрированного кандидата Куйвашева Евгения Владимировича, набравшего наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании", - говорится в решении избирательной комиссии.

В воскресенье, 10 сентября, в Свердловской области прошли первые за 14 лет прямые выборы губернатора. На пост претендовали, помимо Куйвашева ("Единая Россия"), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые"). Куйвашев набрал 62,16% голосов избирателей.

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