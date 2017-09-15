Челябинским предприятиям установят квоты на выбросы отходов

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Челябинска, признанного одним из самых загрязненных городов России, выдадут промышленным предприятиям квоты на выбросы, чтобы улучшить экологическую обстановку. Об этом ТАСС рассказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, член президиума Челябинского регионального политического совета Ирина Гехт.
Ранее СМИ сообщали, что Челябинск назван одним из самых загрязненных городов России, согласно Экологическому рейтингу городов, составленному Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Как рассказала ТАСС Гехт, причина такого положения в большом объеме накопленного экологического вреда, а также в неблагоприятных погодных условиях.
"Был подготовлен соответствующий доклад, и в нем намечен ряд мероприятий по улучшению экологической обстановки. Это, в частности, сводные расчеты выбросов: то есть не только с учетом выбросов каждого предприятия, а все- таки с учетом общего загрязнения. Исходя из этого, каждому предприятию выдаются квоты на выбросы в соответствии с той нормой, которая будет установлена для города", - сказала Гехт.
Она также добавила, что в ближайшем будущем федеральные полномочия по контролю за выбросами могут быть переданы непосредственно регионам.