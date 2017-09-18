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Первый свердловский губернатор Эдуард Россель будет представлять регион в Совете Федерации

Новости Урала
18 сентября, 15:05 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, сентября. /ТАСС

Полномочиями его наделил Евгений Куйвашев, официально вступивший в должность губернатора в понедельник

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Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель

Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наделил экс-губернатора Эдуарда Росселя полномочиями представлять область в Совете Федерации. Об этом говорится в указе главы региона, подписанном 18 сентября.

"В соответствии с частью 3 статьи 4 федерального закона... "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" и подпунктом 23 пункта 1 статьи 44 Устава Свердловской области постановляю наделить Эдуарда Росселя полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителя от губернатора Свердловской области", - говорится в документе.

Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель ранее уже представлял регион в верхней палате российского парламента. "Я очень долго переживал за судьбу Свердловской области, когда я отдал власть в 2009 году. Когда назначили губернатором Евгения Куйвашева в первый раз, я успокоился, я увидел человека, который способен руководить такой сложной областью. Свердловская область - это самая сложная область, с какой стороны ни возьми", - сказал Россель в понедельник во время церемонии инаугурации Куйвашева, избранного на выборах 10 сентября.

Ранее сообщалось, что в понедельник Куйвашев официально вступил в должность губернатора Свердловской области, после чего все правительство региона автоматически ушло в отставку, все министры получили статус "исполняющий обязанности министра". Первые за 14 лет всенародные выборы губернатора Свердловской области прошли 10 сентября, за Куйвашева, выдвинутого "Единой Россией", проголосовали 62,16% избирателей.

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Персоны
Россель, Эдуард Эргартович Куйвашев, Евгений Владимирович
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