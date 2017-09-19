Губернатор Куйвашев отправил в отставку правительство Свердловской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство Свердловской области официально сложило свои полномочия. Соответствующее постановление, подписанное губернатором региона Евгением Куйвашевым 18 сентября, опубликовано во вторник в "Областной газете".
"Правительство Свердловской области постановляет сложить свои полномочия перед вновь избранным губернатором Свердловской области Куйвашевым Евгением Владимировичем", - говорится в документе.
Согласно указу губернатора, который также опубликован в "Областной газете", правительство региона будет "продолжать действовать до формирования нового правительства Свердловской области".
Накануне члены фракции "Единой России" в Законодательном собрании Свердловской области поддержали четыре кандидатуры, внесенные губернатором Евгением Куйвашевым для получения согласия на назначение на должности в правительстве региона. Были согласованы два первых заместителя губернатора Алексей Орлов и Владимир Тунгусов, заместитель губернатора - министр финансов Галина Кулаченко и министр социальной политики Андрей Злоказов.
Ранее сообщалось, что в понедельник Куйвашев официально вступил в должность губернатора Свердловской области. Первые за 14 лет прямые выборы свердловского губернатора прошли 10 сентября. За Куйвашева, выдвинутого "Единой Россией", проголосовало 62,16% избирателей.