Полиция не обнаружила опасных предметов в зданиях Екатеринбурга, откуда эвакуировали людей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Полиция не обнаружила взрывоопасных предметов в администрации, двух торговых центрах и цирке Екатеринбурга, откуда во вторник эвакуировали людей в связи с поступившими электронными сообщениями о минировании. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы УМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
"Сотрудники полиции Екатеринбурга завершили проверочные мероприятия на территории всех четырех объектов, в отношении которых сегодня поступили сведения криминального характера. Чтобы не подвергать возможной опасности граждан, пришлось эвакуировать более 8,5 тысячи работников и посетителей различных учреждений... На всех адресах ничего взрывоопасного и криминального, что могло бы угрожать людям, не обнаружено. Отбой проверочных мероприятий дан в 16:30 мск", - сказал он.
По словам Горелых, сейчас все здания функционируют в штатном режиме. "Сыщики уголовного розыска совместно с УФСБ России по региону предпринимают ряд мер оперативного свойства, чтобы люди, которые, вероятно, решили так позабавиться (анонимными сообщениями о минировании - прим. ТАСС), не остались безнаказанными", - добавил он.
Ранее сообщалось, что из-за сообщения о минировании эвакуирована администрация города Екатеринбурга. Также были эвакуированы люди из торгового центра "Гринвич", офисного центра по адресу: улица Малышева, 44 и цирка.
В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области ранее сообщили, что во вторник днем в адрес силовых структур региона поступило несколько электронных писем криминального содержания.