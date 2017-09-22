Комиссия Международного бюро выставок посетит Екатеринбург в 2018 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Инспекционная комиссия Международного бюро выставок посетит в Екатеринбург в 2018 году, сообщили в пятницу в департаменте информационной политики региона.

В четверг, 21 сентября, российская делегация передала руководству Международного бюро выставок в Париже досье в поддержку кандидатуры Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025.

"Важной частью переговоров (делегации Свердловской области в Париже - прим. ТАСС) стало обсуждение дальнейших шагов и подготовка к участию в 162-й сессии Генеральной ассамблеи, а также визит инспекционной комиссии Международного бюро выставок в Екатеринбурге в начале следующего года", - говорится в сообщении.

По данным департамента, инспекция выезжает в каждый город-кандидат для ознакомления с инфраструктурой, осматривает площадки для проведения выставки или проект выставочного центра, изучает транспортную доступность к нему и номерной фонд гостиниц города.

В департаменте уточнили, что уже созданы организационный и заявочный комитеты ЭКСПО-2025. "Кроме того, в соответствии с требованиями Международного бюро выставок получены письма-гарантии Совфеда, Министерства внутренних дел России, Российской академии наук о поддержке проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге", - приводит департамент слова губернатора Евгения Куйвашева.

Сообщалось, что Екатеринбург подал заявку на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. Ранее этот уральский город боролся за право организовать у себя Экспо в 2020 году, однако победу в конкурсе тогда одержал Дубай. На этот раз на проведение выставки претендуют Париж и японская Осака, отметили в Международном бюро выставок. Заявленная Екатеринбургом для конкурса тема - "Меняя мир: инклюзивные инновации для наших детей и будущих поколений".

Планируется, что выставка будет проходить со 2 мая по 2 ноября 2025 года.