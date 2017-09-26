Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Защита жительницы Челябинска подала апелляцию на решение суда по делу о подмене ребенка

Новости Урала
26 сентября, 9:49 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Женщина, которой 30 лет назад подменили ребенка в роддоме, просит увеличить сумму компенсации за моральный вред с 1 до 10 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Матыцин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 26 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Защита жительницы Челябинска Зои Тугановой оспорила решение суда низшей инстанции взыскать в ее пользу 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за подмену ребенка в роддоме. Она просит увеличить сумму компенсации до 10 млн рублей, апелляционная жалоба подана в Челябинский областной суд, сообщил во вторник ТАСС адвокат потерпевшей Андрей Маркин.

"В исковом заявлении мы просили взыскать в пользу Зои Тугановой 10 млн рублей. Поэтому в Челябинский областной суд подана апелляционная жалоба на решение Центрального районного суда, который постановил взыскать 1 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 23 августа Центральный районный суд Челябинска частично удовлетворил иск Тугановой о взыскании с государства компенсации морального вреда за подмену ребенка в челябинском роддоме 30 лет назад. Минфин РФ должен заплатить в пользу истицы 1 млн рублей, Туганова требовала 10 млн рублей.

Истица и ее законный представитель утверждают, что в 1987 году в Областной акушерской гинекологической больнице Челябинска она родила дочь, а медики перепутали ее ребенка с другой девочкой. Туганова пыталась решить проблему на второй день после родов, но врачи настаивали на том, что этот ребенок ее. Под влиянием просмотра телепередач о подмененных детях воспитанная Тугановой неродная дочь провела исследование, во время которого была найдена родная ее дочь, родство было подтверждено ДНК-исследованием.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
3
Три человека погибли в ДТП на трассе "Урал" в Челябинской области
9
Мощи святого Димитрия Солунского доставили в Екатеринбург из Греции
Администрация Екатеринбурга во время эвакуации
7
Администрация Екатеринбурга эвакуирована из-за сообщения о минировании
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд составил рейтинг самых высокооплачиваемых профессий
2
Порошенко считает неприемлемым размещать миссию ООН на линии разграничения в Донбассе
3
В центре Москвы неизвестный похитил из банковской ячейки 225 тысяч долларов
4
Российские военные возвели мост для переброски тяжелой техники через Евфрат у Дейр-эз-Зора
5
Онкологи дали негативный прогноз американскому сенатору Джону Маккейну
6
Вишнева: пробы на главную роль в "Матильде" оставили "странное впечатление"
7
Минобороны опубликовало видео авиаударов по бронетехнике ИГ в Идлибе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама