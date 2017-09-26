Защита жительницы Челябинска подала апелляцию на решение суда по делу о подмене ребенка

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Защита жительницы Челябинска Зои Тугановой оспорила решение суда низшей инстанции взыскать в ее пользу 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за подмену ребенка в роддоме. Она просит увеличить сумму компенсации до 10 млн рублей, апелляционная жалоба подана в Челябинский областной суд, сообщил во вторник ТАСС адвокат потерпевшей Андрей Маркин.
"В исковом заявлении мы просили взыскать в пользу Зои Тугановой 10 млн рублей. Поэтому в Челябинский областной суд подана апелляционная жалоба на решение Центрального районного суда, который постановил взыскать 1 млн рублей", - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, 23 августа Центральный районный суд Челябинска частично удовлетворил иск Тугановой о взыскании с государства компенсации морального вреда за подмену ребенка в челябинском роддоме 30 лет назад. Минфин РФ должен заплатить в пользу истицы 1 млн рублей, Туганова требовала 10 млн рублей.
Истица и ее законный представитель утверждают, что в 1987 году в Областной акушерской гинекологической больнице Челябинска она родила дочь, а медики перепутали ее ребенка с другой девочкой. Туганова пыталась решить проблему на второй день после родов, но врачи настаивали на том, что этот ребенок ее. Под влиянием просмотра телепередач о подмененных детях воспитанная Тугановой неродная дочь провела исследование, во время которого была найдена родная ее дочь, родство было подтверждено ДНК-исследованием.